Διαμαρτυρία της Φενέρμπαχτσε στην Euroleague για τη σύρραξη που προκάλεσε ο Μπόλντγουιν!

Η Φενέρμπαχτσε διαμαρτυρήθηκε με επίσημο τρόπο στην Euroleague για τη σύρραξη στο φινάλε της αναμέτρησης στο "Telekom Center", που προκάλεσε ο Ουέιντ Μπόλντγουιν.

Ο Αμερικανός γκαρντ έκρινε το «θρίλερ» των δύο ομάδων με ένα buzzer beater και στη συνέχεια προκάλεσε τους «πράσινους», πανηγυρίζοντας με ειρωνικό τρόπο ουκ ολίγες φορές. Ο Ματίας Λεσόρ ήταν ο πρώτος που βγήκε εκτός εαυτού και η γενική σύρραξη στο glass floor λίγο έλειψε να ξεφύγει.

Παρ' όλα αυτά, ο Μπόλντγουιν δεν απολογήθηκε σε κανέναν. Παράλληλα, ούτε η τουρκική ομάδα έκανε κάτι για να ρίξει τους τόνους.

Αντιθέτως, όπως έγραψε το μέλος του ΔΣ της, Τσεμ Τσιριτσί, η «Φενέρ»... ζήτησε και τα ρέστα, καθώς διαμαρτυρήθηκε με επίσημο τρόπο στην Euroleague για όσα έγιναν μετά το τέλος του αγώνα.

«Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας· όλοι οι παίκτες μας είναι καλά. Έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα. Έχουμε καταθέσει τις διαμαρτυρίες μας σχετικά με όσα συνέβησαν μετά τον αγώνα και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε στενά την κατάσταση», ανέφερε ο Τσιριτσί.