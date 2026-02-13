Η Ντουμπάι πήρε την νίκη στο Μιλάνο με 96-78 έναντι της Αρμάνι και συνεχίζει να ελπίζει για μια θέση στην δεκάδα. Καταπληκτική εμφάνιση από τον Μφιόντου Καμπενγκέλε με 22 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Η Ντουμπάι (14-14) αντιμετώπισε την Αρμάνι (14-14) στο Μιλάνο και πήρε ένα τεράστιο «διπλό» με 96-78 που την κράτησε ζωντανή στην μάχη της δεκάδας. Οι φιλοξενούμενοι είχαν τον ρυθμό του παιχνιδιού από την πρώτη περίοδο, κρατώντας σταθερά το προβάδισμα, παίζοντας καταπληκτική άμυνα. Στο δεύτερο ημίχρονο ανέβασαν περισσότερο την πίεσή τους και πήραν διψήφιες διαφορές, καθαρίζοντας την υπόθεση νίκη σχετικά νωρίς στο παιχνίδι.

Πρωταγωνιστές της αναμέτρησης για τους γηπεδούχους ήταν οι Μάρκο Γκούντουριτς (19π. 5ασ.) και Τζιανπάολο Ρίτσι (11π.), ενώ για την Ντουμπάι ξεχώρισαν οι Μφιόντου Καμπενγκέλε (22π. 10ρ.) και Φίλιπ Πετρούσεφ (15π.).

Την επόμενη αγωνιστική η Αρμάνι θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Χάποελ Τελ Αβίβ (26/02, 21:05), ενώ η Ντουμπάι θα υποδεχθεί την Βιλερμπάν (26/02, 19:00).

Τρίποντο, Καμπενγκέλε και άμυνα οδήγησαν την Ντουμπάι μπροστά στο ημίχρονο

Στο ξεκίνημα του παιχνιδιού, η Ντουμπάι πατούσε καλύτερα στο παρκέ και είχε ένα ισχνό προβάδισμα (9-10) στα μισά της περιόδου, με επιθετική πολυφωνία. Η Αρμάνι έπαιρνε σκορ από τον Έλις ο οποίος είχε 4 πόντους και 2 ασίστ. Η ομάδα του Γιούριτσα Γκόλεματς πέρασε μπροστά με +3 (13-16), μετά από όμορφο καλάθι του Μπέικον, ελέγχοντας τον ρυθμό στα πρώτα 7΄της αναμέτρησης. Οι γηπεδούχοι πέρασαν μπροστά για πρώτη φορά μετά από τρίποντο του Ρίτσι (20-18), ένα λεπτό πριν από το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου.

Το δεύτερο δεκάλεπτο ξεκίνησε με τρία συνεχόμενα τρίποντα, δύο για την Ντουμπάι και ένα για την Αρμάνι, με τους φιλοξενούμενους να βρίσκουν νέο προβάδισμα με 23-24. Ο Ρίτσι με 11 πόντους (3/3τρ. 1/1διπ.) ήταν ο πόλος στην επίθεση των Ιταλών, κρατώντας τους μπροστά στο σκορ με 28-26, στο 13΄. Σε ένα παιχνίδι με συνεχείς εναλλαγές στο σκορ, η Ντουμπάι ήταν αυτή που με επιμέρους σκορ 7-2, προσπέρασαν ξανά με καλάθι του Καμπενγκέλε (31-33). Οι φιλοξενούμενοι βρήκαν την μεγαλύτερη διαφορά τους (35-41) με τρίποντο του Καμπενγκέλε, και ο ίδιος παίκτης πήγε την ομάδα του στο +8 (40-48), 1' πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Η Αρμάνι με καλάθι και φάουλ του Γκούντουριτς, μείωσε σε 46-49.

Με καταπληκτική άμυνα και... αύρα Καμπενγκέλε πέρασε από το Μιλάνο η Ντουμπάι

Το δεύτερο ημίχρονο βρήκε την Ντουμπάι στο +13 (46-59) με επτά συνεχόμενους πόντους του Καμπενγκέλε. Οι φιλοξενούμενοι παίζοντας καταπληκτική άμυνα, δεν άφηναν την Αρμάνι να βρει εύκολο σκορ, ενώ στην επίθεση έβρισκαν τις λύσεις, και με δυο βολές του Πετρούσεφ, εκτόξευσαν την διαφορά στο +15 (46-61), παίρνοντας προβάδισμα νίκης. H Ντουμπάι με νέο ζευγάρι βολών ανέβασε την διαφορά στο +19 (51-70), στα μέσα της τρίτης περιόδου. Οι γηπεδούχοι μείωσαν στους 14 (56-70) με συνεχόμενα καλάθια του Γκούντουριτς, δείχνοντας σημάδια ζωής.

Η Αρμάνι μείωσε στους 10 με το ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου, με 4-0 σερί, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι. Η ομάδα του Ντουμπάι απάντησε με 5-0, ο Καμπόκλο έβαλε μεγάλο τρίποντο και οι φιλοξενούμενοι ξέφυγαν εκ νέου με +15 (63-78). Η Αρμάνι με εύκολα λάθη έδωσε την ευκαιρία στους φιλοξενούμενους να πετύχουν εύκολους πόντους και να... εξαφανιστούν στο +18 (65-83) ξανά, 4:30' πριν από το τέλος του παιχνιδιού. Λίγο πριν το φινάλε, ο Καμπενγκέλε ανέβασε την τιμή της διαφοράς στο +18 (78-96).

Τα δεκάλεπτα: 20-18, 46-51, 59-73, 78-96

