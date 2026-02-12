Ο Αθηναϊκός ανέτρεψε το εις βάρος του σκορ στο πρώτο ματς, λύγισε μέσα στην Ισπανία την Αβενίδα με 68-79 και σφράγισε το εισιτήριό του για τα ημιτελικά του Eurocup γυναικών! Η Βιλνέβ Ντ’ Ασκ είναι η επόμενη αντίπαλος για την ομάδα της Στέλλας Καλτσίδου.

Ο Αθηναϊκός είχε ηττηθεί στο πρώτο ματς στην έδρα του με 65-71, όμως μέσα στην Ισπανία στο «σπίτι» της Αβενίδα οι αθλήτριες της ελληνικής ομάδας έκαναν κατάθεση ψυχής και έφτασαν σε μια επική ανατροπή.

Οι παίκτριες του Αθηναϊκού μπήκαν νωθρά στο ματς και επέτρεψαν στην Αβενίδα να προηγηθεί με 22-14 στην λήξη του πρώτου δεκαλέπτου, όμως με επί μέρους 17-26 στη δεύτερη περίοδο ο Αθηναϊκός έκλεισε το ημίχρονο προηγούμενος με 39-40.

Στο τρίτο δεκάλεπτο οι Ισπανίδες έβαλαν και πάλι δύσκολα στην ελληνική ομάδα, αφού με επί μέρους 19-17 η Αβενίδα μπήκε στην τελευταία περίοδο με προβάδισμα ενός πόντου (58-57).

Ο Αθηναϊκός, όμως δεν είχε πει την τελευταία του λέξη και με επική αντεπίθεση, οι αθλήτριες της ελληνικής ομάδας έτρεξαν επί μέρους 10-22, πήραν τη νίκη με 68-79 και ανατρέποντας το σκορ του πρώτου αγώνα έκλεισαν το εισιτήριο για τα ημιτελικά!

Μεγάλη πρωταγωνίστρια του Αθηναϊκού ήταν η Αλέξις Πρινς, που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 18 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ πολύ καλό ματς έκανε και η Χόλι Γουίντερμπερν με 17 πόντους, 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

