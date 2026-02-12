Κάτας: «Η Μπάγερν κερδίζει μέσα από την άμυνά της, να έχουμε πλάνο»

Ο Όντεντ Κάτας στις δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης της Μακάμπι Τελ Αβίβ κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου για την 28η αγωνιστική της Euroleague στάθηκε στην άμυνα της γερμανικής ομάδας.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Περιμένουμε ένα πολύ επιθετικό και physical παιχνίδι. Είναι σε καλή φόρμα και παίζουν εντυπωσιακό μπάσκετ. Έχουν παίκτες σε εξαιρετική φόρμα και κάνουν ζημιά στην άμυνα. Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι.

Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε προσαρμογές, αλλά είναι και θέμα ψυχολογίας. Θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για την πίεσή τους και να παίξουμε με σωστές αποστάσεις.

Θα προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε ένα πλάνο παιχνιδιού που θα μας διευκολύνει τα πράγματα, αλλά αυτό είναι μέρος των ικανοτήτων τους. Κερδίζουν μέσα από την άμυνά τους».