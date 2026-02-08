Eύκολα τον ΠΑΣ Γιάννινα ο Αθηναϊκός συνεχίζει στην κορυφή

Ο Αθηναϊκός ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο του ΠΑΣ Γιάννινα, με την ομάδα της Στέλλας Καλτσίδου να επικρατεί 83-57 για την 18η αγωνιστική της Α1 Γυναικών.
Η ομάδα του Βύρώνα ανέβηκε στο 16-1 και παραμένει στην κορυφή της βαθμολογίας, με την ομάδα της Ηπείρου να πέφτει στο 9-8.
Η Ρόμπιν Παρκς είχε 15 πόντους για τις νικήτριας, ενω για την ομάδα των Ιωαννίνων η Τάγια Μπρούγκλερ είχε 24.
Αποτελέσματα
Αθηναϊκός Qualco-ΠΑΣ Γιάννινα 83-57
Παναθηναϊκός-Παναθλητικός 88-63
Σάββατο 7/2
ΠΑΟΚ-Ανόρθωση Βόλου 102-81
Ιωνία-Ολυμπιακός 42-76
Πανσερραϊκός-Πρωτέας Βούλας 71-66
Ρεπό: Αμύντας
Αναλυτικά τα παιχνίδια
Αθηναϊκός Qualco-ΠΑΣ Γιάννινα 83-57
Διαιτητές: Αργυρούδης-Παπαδόπουλος Ν.-Κουτιβής
Δεκάλεπτα: 20-12, 42-25, 66-46, 83-57
Αθηναϊκός Qualco (Καλτσίδου): Ράτζα 9(1), Τσινέκε 3(1), Χαιριστανίδου 3, Σταμάτη, Γουίντερμπερν 5, Παυλοπούλου 2, Μίλερ 9(1), Λούκα 8, Αλεξανδρή 9(1), Πρινς 12(2), Παρκς 15(1), Ανίγκουε 8.
ΠΑΣ Γιάννινα (Χαντέλης): Μπρούγκλερ 24(3), Καράλη 3, Σαρηγιαννίδου 8, Μαρίνη 10, Τριανταφύλλου, Καμπερίδου, Ξανθοπούλου, Μούρερ 7(1), Σίγκλετον 5, Παπανικολάου.
Η βαθμολογία
1) Αθηναϊκός Qualco 33 1414-1051 363
2) Παναθηναϊκός 31 1419-1079 340
3) Ολυμπιακός 27 1288-1049 239
4) Πανσερραϊκός 26 1197-1187 10
5) ΠΑΣ Γιάννινα 26 1161-1245 -84
6) Πρωτέας Βούλας 25 1287-1275 12
7) Παναθλητικός 23 1188-1279 -91
8) ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας 21 1060-1180 -120
9) ΠΑΟΚ 20 1127-1271 -144
10) Αμύντας 18 1069-1261 -192
11) Ανόρθωση Βόλου 17 1076-1409 -333
* Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο.
Η επόμενη αγωνιστική (19η, 14-15/2)
Παναθλητικός-ΠΑΣ Γιάννινα
Πρωτέας Βούλας-Αθηναϊκός
Ολυμπιακός-Αμύντας
Ανόρθωση Βόλου-ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας
Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ
Ρεπό: Πανσερραϊκός