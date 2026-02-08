Eύκολα τον ΠΑΣ Γιάννινα ο Αθηναϊκός συνεχίζει στην κορυφή

Ο Αθηναϊκός ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο του ΠΑΣ Γιάννινα, με την ομάδα της Στέλλας Καλτσίδου να επικρατεί 83-57 για την 18η αγωνιστική της Α1 Γυναικών.

Η ομάδα του Βύρώνα ανέβηκε στο 16-1 και παραμένει στην κορυφή της βαθμολογίας, με την ομάδα της Ηπείρου να πέφτει στο 9-8.

Η Ρόμπιν Παρκς είχε 15 πόντους για τις νικήτριας, ενω για την ομάδα των Ιωαννίνων η Τάγια Μπρούγκλερ είχε 24.

Αποτελέσματα

Αθηναϊκός Qualco-ΠΑΣ Γιάννινα 83-57

Παναθηναϊκός-Παναθλητικός 88-63

Σάββατο 7/2

ΠΑΟΚ-Ανόρθωση Βόλου 102-81

Ιωνία-Ολυμπιακός 42-76

Πανσερραϊκός-Πρωτέας Βούλας 71-66

Ρεπό: Αμύντας

Αναλυτικά τα παιχνίδια

Διαιτητές: Αργυρούδης-Παπαδόπουλος Ν.-Κουτιβής

Δεκάλεπτα: 20-12, 42-25, 66-46, 83-57

Αθηναϊκός Qualco (Καλτσίδου): Ράτζα 9(1), Τσινέκε 3(1), Χαιριστανίδου 3, Σταμάτη, Γουίντερμπερν 5, Παυλοπούλου 2, Μίλερ 9(1), Λούκα 8, Αλεξανδρή 9(1), Πρινς 12(2), Παρκς 15(1), Ανίγκουε 8.

ΠΑΣ Γιάννινα (Χαντέλης): Μπρούγκλερ 24(3), Καράλη 3, Σαρηγιαννίδου 8, Μαρίνη 10, Τριανταφύλλου, Καμπερίδου, Ξανθοπούλου, Μούρερ 7(1), Σίγκλετον 5, Παπανικολάου.

Η βαθμολογία

1) Αθηναϊκός Qualco 33 1414-1051 363

2) Παναθηναϊκός 31 1419-1079 340

3) Ολυμπιακός 27 1288-1049 239

4) Πανσερραϊκός 26 1197-1187 10

5) ΠΑΣ Γιάννινα 26 1161-1245 -84

6) Πρωτέας Βούλας 25 1287-1275 12

7) Παναθλητικός 23 1188-1279 -91

8) ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας 21 1060-1180 -120

9) ΠΑΟΚ 20 1127-1271 -144

10) Αμύντας 18 1069-1261 -192

11) Ανόρθωση Βόλου 17 1076-1409 -333

* Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο.

Η επόμενη αγωνιστική (19η, 14-15/2)

Παναθλητικός-ΠΑΣ Γιάννινα

Πρωτέας Βούλας-Αθηναϊκός

Ολυμπιακός-Αμύντας

Ανόρθωση Βόλου-ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας

Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ

Ρεπό: Πανσερραϊκός