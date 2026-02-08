Eύκολα τον ΠΑΣ Γιάννινα ο Αθηναϊκός συνεχίζει στην κορυφή

Ο Αθηναϊκός είχε εύκολο έργο κόντρα στον ΠΑΣ Γιάννινα επικρατώντας με 83-57, με την ομάδα της Στέλλας Καλτσίδου να συνεχίζει στην κορυφή της Α1 Γυναικών.

Η ομάδα του Βύρώνα ανέβηκε στο 16-1 και παραμένει στην κορυφή της βαθμολογίας, με την ομάδα της Ηπείρου να πέφτει στο 9-8. 

Η Ρόμπιν Παρκς είχε 15 πόντους για τις νικήτριας, ενω για την ομάδα των Ιωαννίνων η Τάγια Μπρούγκλερ είχε 24.

Αποτελέσματα
Παναθηναϊκός-Παναθλητικός 88-63
Σάββατο 7/2
ΠΑΟΚ-Ανόρθωση Βόλου 102-81
Ιωνία-Ολυμπιακός 42-76
Πανσερραϊκός-Πρωτέας Βούλας 71-66
Ρεπό: Αμύντας

Αναλυτικά τα παιχνίδια

Αθηναϊκός Qualco-ΠΑΣ Γιάννινα 83-57
Διαιτητές:  Αργυρούδης-Παπαδόπουλος Ν.-Κουτιβής
Δεκάλεπτα: 20-12, 42-25, 66-46, 83-57
Αθηναϊκός Qualco (Καλτσίδου): Ράτζα 9(1), Τσινέκε 3(1), Χαιριστανίδου 3, Σταμάτη,  Γουίντερμπερν 5, Παυλοπούλου 2, Μίλερ 9(1), Λούκα 8, Αλεξανδρή 9(1), Πρινς 12(2), Παρκς 15(1), Ανίγκουε 8.
ΠΑΣ Γιάννινα (Χαντέλης): Μπρούγκλερ 24(3), Καράλη 3, Σαρηγιαννίδου 8, Μαρίνη 10, Τριανταφύλλου, Καμπερίδου, Ξανθοπούλου, Μούρερ 7(1), Σίγκλετον 5, Παπανικολάου.

Η βαθμολογία
1) Αθηναϊκός Qualco 33     1414-1051    363
2) Παναθηναϊκός 31   1419-1079    340
3) Ολυμπιακός     27   1288-1049    239
4) Πανσερραϊκός 26   1197-1187    10
5) ΠΑΣ Γιάννινα    26   1161-1245    -84
6) Πρωτέας Βούλας    25   1287-1275    12
7) Παναθλητικός  23   1188-1279    -91
8) ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας   21   1060-1180    -120
9) ΠΑΟΚ 20   1127-1271    -144
10) Αμύντας 18   1069-1261    -192
11) Ανόρθωση Βόλου 17   1076-1409    -333

* Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο.

Η επόμενη αγωνιστική (19η, 14-15/2)
Παναθλητικός-ΠΑΣ Γιάννινα
Πρωτέας Βούλας-Αθηναϊκός
Ολυμπιακός-Αμύντας
Ανόρθωση Βόλου-ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας
Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ
Ρεπό: Πανσερραϊκός

