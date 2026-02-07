Ο αναμορφωτής Νέναντ Μάρκοβιτς οδηγεί τον Πανιώνιο προς την παραμονή: Οι «κυανέρυθροι» κέρδισαν στην Γλυφάδα την Μύκονο με 87-76 πήραν και την διαφορά του πρώτου αγώνα (-9) και πλέον έχουν αποκτήσει σαφές προβάδισμα για την παραμονή στην πρώτη κατηγορία.

Η ομάδα του Νέναντ Μάρκοβιτς βελτίωσε το ρεκόρ της στο 5-12 και αποσπάστηκε δυο νίκες από την τελευταία θέση, με την ομάδα του νησιού να πέφτει στο 7-9.

Ο Νέιτ Ουότσον πραγματοποίησε την καλύτερη του εμφάνιση με την φανέλα του «Ιστορικού». Ο Αμερικανός ψηλός κυριάρχησε στην ρακέτα μετρώντας 22 ποντους με 12 ριμπάουντ, με τον Μπράντον Τέιλορ να έρχεται από τον πάγκο σημειώνοντας 17 πόντους, 10 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Πληθωρική εμφάνιση και του Κρούζερ με 19 πόντους και 5 ριμπάουντ.

Από την άλλη πλευρά για την Μύκονο ο Χέσον μαζί με τον Απλμπι πέτυχαν από 17 πόντους έκαστος, με τον Μουρ να προσθέτει 11 πόντους. Πολύ καλή παρουσία του Μάντζαρη όσον αφορά στην δημιουργία με 7 ασίστ, 3 πόντους και 3 ριμπάουντ.

Ισχνό προβάδισμα για τον Πανιώνιο που είχε τον έλεγχο του παιχνιδιού

O Πανιώνιος μπήκε δυναμικά στην αναμέτρησης, με τους «κυανέρυθρους» να βγάζουν ένταση στην άμυνα τους, αποκτώντας αέρα 5π. (7-2 στο 2’) με το «καλημέρα». Οι παίκτες του Νέναντ Μάρκοβιτς είχαν επιβάλει τον ρυθμό τους μέσω της άμυνας τους, ο Ουότσον έδινε σκορ μέσα από το ζωγραφιστό, με την Μύκονο να βγάζει μια αντίδραση με δράστη τον Απλμπι (15-12 στο 8’). Το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου βρήκε την ομάδα της Νέας Σμύρνης στο +7 (22-15), μετά από κάρφωμα του Ουότσον, την ώρα που ο Βαγγέλης Ζιάγκος είχε παράπονα από την αμυντική συμπεριφορά των παικτών του.

Ο Νικολαϊδης έδωσε ενέργεια στο παιχνίδι του Πανιωνίου, ενώ με τρίποντο του Τέιλορ οι γηπεδούχοι άνοιξαν την διαφορά στο +9 για πρώτη φορά στην αναμέτρηση (29-20 στο 11’). H ομάδα του νησιού απάντησε με σερί 6-0 (29-26 στο 13’) δείχνοντας να ισορροπεί το παιχνίδι, την ώρα που οι «κυανέρυθροι» διατηρούσαν ένα μικρό προβάδισμα (+7, 35-28 στο 16’). Μουρ και Μπιλής ροκάνισαν την διαφορά στον πόντο (36-35 στο 17’), με τον Πανιώνιο να κλείνει το πρώτο μέρος στο +1 (38-37), σε ένα πολύ αμφίρροπο παιχνίδι.

Ο Πανιώνιος έσφιξε την άμυνα του, πήρε τη νίκη μαζί και την διαφορά του πρώτου αγώνα

Ο Ουότσον ήταν κυρίαρχος μέσα στην ρακέτα για τον Πανιώνιο με τις δυο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι στο σκοράρισμα με το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους (44-44 στο 22’).Ο Τέιλορ έδινε επιθετικές λύσεις στον «Ιστορικό» (54-50 στο 25’), με τους παίκτες του Μάρκοβιτς να εκτελούν από τα 6.75μ. (9/17τρ.) για πάρουν αέρα 8π. (60-52 στο 26’). Η ομάδα του Ζιάγκου έβγαλε αντίδραση, με τους Χέσον και Μουρ να μειώνουν την διαφορά σε απόσταση ενός σουτ (-3, 61-58 στο 28’), την ώρα που ο Τέιλορ έγραψε το 64-58 στο φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου.

Η Μύκονος έπαιξε το τελευταίο της χαρτί στο ματς, με την ομάδα του νησιού να μειώνει στο καλάθι με δράση τον Μουρ (69-67 στο 32'). Οι δυο ομάδες ήταν αρκετά άστοχες στο τελευταίο δεκάλεπτο, βγάζοντας κούραση, με τον Χέσον να διατηρεί την ομάδα του στην διεκδίκηση της αναμέτρησης (71-70 στο 35'). Τόμασον και Τέιλορ έδωσαν σκορ την κρίσιμη ώρα για το +6 του Πανιωνίου (76-70 στο 36'), με τους παίκτες του Μάρκοβιτς να έχουν σφίξει την άμυνα τους, ελέγχοντας πλήρως τον ρυθμό (78-70 στο 38'). Ο Απλμπι με τρίποντο μείωσε σε 78-73, με τον Ουότσον να απαντά για 80-73. Η ομάδα της Νέας Σμύρνης είχε βάλει τις βάσεις για μια σπουδαία νίκη παραμονή, ο Κρούζερ με 2/2β. έγραψε το 82-73 στο 39' ισοφαρίζοντας την διαφορά του πρώτου παιχνιδιού. Ο Τόμασον με τρίποντο έστειλε την διαφορά στο +12 (85-73 στο 39), με τον Χέσον να απαντά με το ίδιο νόμισμα για το 85-76 26'' πριν το τέλος. Ο Κρούζερ με 2/2β. διαμόρφωσε το 87-76, με τον Χέσον να αστοχεί σε τρίποντο στο φινάλε και τον Πανιώνιο να παίρνει και την διαφορά του πρώτου αγώνα.

Τα δεκάλεπτα: 22-15, 38-37, 64-58, 87-76.

