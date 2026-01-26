Οι Πέλικανς σόκαραν τους Σπερς

Oι Νιου Ορλίνς Πέλικανς έκαναν την έκπληξη της βραδιάς, αλώνοντας την έδρα των Σαν Αντόνιο Σπερς με 104-95

Οι «Πελεκάνοι» που βρίσκονται στην τελευταία θέση της δυτικής περιφέρειας, κοντραρίστηκαν με το Νο2 της Δύσης και με εξαιρετική εμφάνιση σε δεύτερη και τρίτη περίοδο, πανηγύρισαν μια μεγάλη νίκη.

Οι Σπερς «ξύπνησαν» αργά στο ματς και εξαπέλυσαν την αντεπίθεσή τους στην τέταρτη περίοδο, χωρίς όμως να καταφέρουν να κάνουν την ανατροπή γνωρίζοντας μια ήττα-σοκ.

O Zάιον Ουίλιαμσον με 24 πόντους, 10 ριμπάουντ και 4 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές, με τον Βίκτορ Ουεμπανιάμα να ξεχωρίζει για τους Σπερς έχοντας 16 πόντους και 16 ριμπάουντ.

