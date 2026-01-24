Χαράνια: «Οι συζητήσεις Γιάννη-Μπακς για το μέλλον του έχουν ενταθεί» (vid)

O πασίγνωστος insider του NBA, έδωσε το ρεπορτάζ για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ενόψει και της trade deadline που πλησιάζει.

Ο Σαμς Χαράνια ήταν καλεσμένος στην εκπομπή του Πατ ΜακΆφι και φυσικά ρωτήθηκε για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί με τον Έλληνα σούπερ σταρ, αναφέροντας ότι το τελευταίο διάστημα έχουν ενταθεί οι επαφές της πλευράς του Γιάννη Αντετοκούνμπο με τους Μιλγουόκι Μπακς, αναφορικά με το μέλλον του.

«Ο Γιάννης και οι Μπακς έχουν συνεχείς συζητήσεις για το μέλλον του από τον Μάιο... Αυτές οι συζητήσεις έχουν μόνο αυξηθεί και πρόσφατα, αυτές οι συζητήσεις έχουν ενταθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά ο γνωστός insider με τα σενάρια για τον «Greek Freak» να έχουν φουντώσει για τα καλά.