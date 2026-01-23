Άνετο πέρασμα των Σπερς από την Γιούτα

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς έστησαν πάρτι στο «σπίτι» των Γιούτα Τζαζ, επικρατώντας με 109-126.

Οι φιλοξενούμενοι επέβαλαν από την αρχή τον ρυθμό τους και με εξαίρεση ένα κακό διάστημα στην τρίτη περίοδο, κυριάρχησαν πλήρως απέναντι στους Γιούτα Τζαζ, που δεν μπορούσαν να αντιδράσουν.

Έτσι, οι Σπερς μετά την ήττα στο ντέρμπι με τους Χιούστον Ρόκετς επέστρεψαν στα νικηφόρα αποτελέσματα, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους στο 31-14, ρίχνοντας τους Γιούτα Τζαζ στο 15-30.

Ο Βίκτορ Ουεμπανιάμα με 26 πόντους, 13 ριμπάουντ και 3 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Σαν Αντόνιο Σπερς, με τον Γιουσούφ Νούρκιτς να ξεχωρίζει για τους Τζαζ με triple double έχοντας 17 πόντους, 11 ριμπάουντ και 14 ασίστ!

