Ίσαλο: «Είναι μεγάλη τιμή για μένα το ματς του ΝΒΑ στο Βερολίνο»

Ο Φινλανδός προπονητής των Μέμφις Γκρίζλις ανυπομονεί για το ματς της Πέμπτης με τους Ορλάντο Μάτζικ, που θα γίνει στη Γερμανία. Αποστολή στο Βερολίνο: Τόλης Κοτζιάς

Το ΝΒΑ έχει πάρει «φωτιά», το βράδυ της Πέμπτης είναι η σειρά της Ευρώπης να φιλοξενήσει αγώνα του κορυφαίου πρωταθλήματος του κόσμου.

Στο Βερολίνο, λοιπόν, θα αναμετρηθούν οι Μέμφις Γκρίζλις με τους Ορλάντο Μάτζικ με το παιχνίδι να έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον προπονητή των πρώτων, Τουόμας Ισαλο. Πως όχι άλλωστε από την στιγμή, που ο Φινλανδός έζησε στη Γερμανία τέσσερα χρόνια ως παιδί, αλλά πέρασε και επτά σεζόν ως προπονητής σε διάφορες ομάδες της χώρας.

«Υπάρχουν πολλές ομάδες και προπονητές που δεν έχουν ποτέ την ευκαιρία να το κάνουν αυτό καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας τους, οπότε είναι μεγάλη τιμή και προφανώς ξεχωριστό για μένα, με την έννοια ότι έζησα ως παιδί τέσσερα χρόνια στο Βερολίνο, αλλά εργάστηκα επίσης στη Γερμανία για επτά χρόνια, οπότε έχω βρεθεί στο Βερολίνο αρκετές φορές εδώ, και είναι τόσο σπουδαία ευκαιρία» είπε χαρακτηριστικά ο πρώην προπονητής της Παρί και νυν των Γκρίζλις.