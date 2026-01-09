Facts & Numbers powered by Stoiximan: Ο Παναθηναϊκός AKTOR μπροστά στις 1.500 νίκες

Η Stoiximan GBL περνάει στον δεύτερο γύρο της κανονικής περιόδου και βέβαια κάθε παιχνίδι έχει πια ακόμη μεγαλύτερη σημασία.

Το διήμερο που έχουμε μπροστά μας μπορεί να συνοδευτεί από πολύ ξεχωριστά επιτεύγματα, τα οποία παρουσίασε όπως κάθε εβδομάδα το Facts & Numbers powered by Stoiximan με τον Δημήτρη Μαυροειδή…

➡ Ο Παναθηναϊκός AKTOR έχει μπροστά του ένα ιστορικό milestone. Αν καταφέρει να νικήσει το Περιστέρι για τη 14η αγωνιστική της Stoiximan GBL, θα γίνει η πρώτη ομάδα από καταβολής Α’ Εθνικής, δηλαδή από το 1963-64, που θα φτάσει τις 1.500 νίκες! Για να φτάσει τις 1.499 χρειάστηκε 1.839 παιχνίδια (81,51%).

➡ Μέσα από το ίδιο παιχνίδι ο Κώστας Σλούκας θα φτάσει σε ένα σημαντικό milestone. Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού θα συμπληρώσει 300 παιχνίδια στη Stoiximan GBL, μπαίνοντας σε μία λίστα στην οποία βρίσκονται 61 παίκτες.

➡ Αυτό το παιχνίδι θα είναι ξεχωριστό και για τον Βλάντο Γιάνκοβιτς αφού θα είναι το 350ό του στη Stoiximan GBL, αριθμό στον οποίο έφτασαν 31 παίκτες στην ιστορία του επαγγελματικού Πρωταθλήματος. Εμένα μου έλειψε ένα (αν θέλουμε μια χαριτωμενιά, γιατί ο Μαυροειδής είχε 349). Παράλληλα ο διεθνής φόργουορντ με πέντε πόντους θα φτάσει τους 2.703 για να ξεπεράσει τον Μπάιρον Ντίνκινς και να μπει στη 40άδα των σκόρερ.

➡ Ξεχωριστό παιχνίδι έχει μπροστά του και ο Κώστας Παπανικολάου. Αυτό θα που θα δώσει ο Ολυμπιακός στην Καρδίτσα θα τον κάνει μόλις τον 3ο στην ιστορία των «ερυθρόλευκων» στη Stoiximan GBL, μετά τον Μίλαν Τόμιτς και τον Γιώργο Πρίντεζη, που θα φτάσει τα 350.