Πειστικά και σοβαρά, με ένταση και ενέργεια στην άμυνα για 40’, ο Παναθηναϊκός υπέταξε εύκολα τη Βίρτους με 84-71 και ξεσήκωσε τον κόσμο στο ΟΑΚΑ: «Εδώ θα το σηκώσουμε Παναθηναϊκέ»!

Επιστροφή στις νίκες για τον Παναθηναϊκό Aktor και... βαθιά ανάσα. Μέσω της άμυνάς της η σοβαρή και πειστική ομάδα του Εργκίν Αταμάν «γλύκανε» την ατμόσφαιρα των τελευταίων ημερών και το κοινό ακολούθησε, φωνάζοντας με νόημα: «Εδώ θα το σηκώσουμε Παναθηναϊκέ».

Οι βελτιωμένοι «πράσινοι» έπαιξαν εξαιρετική άμυνα απέναντι στη Βίρτους Μπολόνια και παρά το άστοχο βράδυ πολλών πρωταγωνιστών τους, κατάφεραν να κυριαρχήσουν και να χαμογελάσουν στο τέλος, δικαιώνοντας την επιλογή του Εργκίν Αταμάν να «κλείσει» το ροτέισιον. Έτσι, το «τριφύλλι» ανέβηκε στο 13-8 της βαθμολογίας, αφήνοντας τη Βίρτους Μπολόνια στο 10-11.

Ο Ρισόν Χολμς ήταν ο αδιαμφισβήτητος MVP της βραδιάς, κάνοντας μια «εκρηκτική» εμφάνιση και στις δύο πλευρές του glass floor. Ο πρώην NBAer «δάγκωνε» στην άμυνα και έδειξε την νοοτροπία που πρέπει να έχουν άπαντες στην... προστασία του καλαθιού. Παράλληλα, βρήκε ρυθμό και στην επίθεση, ενώ κυριάρχησε και στα ριμπάουντ, ολοκληρώνοντας το πολύ «γεμάτο» βράδυ του με 16 πόντους (5/8 δίποντα, 6/7 βολές), 9 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 2 κοψίματα. Από την μεριά του, ο Κέντρικ Ναν ήταν άστοχος στο πρώτο μέρος, αλλά βρήκε ρυθμό στην επανάληψη και «ξεμπούκωσε» (21 πόντοι με 6/16 εντός πεδιάς, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ). «Κλειδιά» οι Χουάντσο Ερνανγκόμεθ (9 πόντοι - 8 ριμπάουντ) και Τζέντι Όσμαν (11π., 2ρ., 3κλ.), θετικός στο 7λεπτο που αγωνίστηκε ο Νίκος Ρογκαβόπουλος (7 πόντοι, 2 ριμπάουντ), βοήθησε δημιουργικά (5ασ.) αλλά όχι εκτελεστικά (1/6 σουτ) ο Τι Τζέι Σορτς (22'38'' στο ματς).

Στην αντίπερα όχθη, ο Κάρσεν Έντουαρντς βρήκε ρυθμό όταν πλέον ήταν αργά και παρά τους 24 πόντους δεν μπόρεσε να βοηθήσει τη Βίρτους να διεκδικήσει το ματς. Η ομάδα του Ντούσκο Ιβάνοβιτς έκανε 16 λάθη, έβαλε 9/29 τρίποντα και δεν μπορούσε να βρει λύσεις απέναντι στην αμυντική λειτουργία των γηπεδούχων.

Νευρικό ξεκίνημα - Άμεση βελτίωση μέσα από την άμυνα

Ο Παναθηναϊκός Aktor παρατάχθηκε με τους Σλούκα, Γκραντ, Όσμαν, Χουάντσο, Χολμς και ήταν πολύ νευρικός στο ξεκίνημα. Μάλιστα, το ανύπαρκτο 2ο φάουλ εις βάρος του Γκραντ (2') έφερε τεχνική ποινή από τον Ράντοβιτς στον Αταμάν και την είσοδο του Ναν στο glass floor. Οι «πράσινοι» δεν είχαν ρυθμό στο πεντάλεπτο, το πρώτο εύστοχο εντός πεδιάς ήρθε με φόλοου (!) του Σλούκα (4-6) και ο Σορτς πήρε τη θέση του αρχηγού. Όμως, δύο τρίποντα από το δίδυμο Χουάντσο (9-8 στο 7') και Όσμαν (14-11 στο 8') έδωσαν... πνοή στο «τριφύλλι», που εκμεταλλευόταν τη θετική παρουσία του Χολμς (6π., 5ρ.) και -κυρίως- την αμυντική συγκέντρωση των παικτών του. Η 2η ασίστ του Σορτς έφερε γκολ - φάουλ του Όσμαν για το +10 (23-13) και η περίοδος ολοκληρώθηκε με το «τριφύλλι» σε θέση οδηγού (23-15 στο 10'), παρά τα 1/7 2π. από το δίδυμο Σορτς - Ναν.

Δεν είχε διάρκεια στο Α' Μέρος ο Παναθηναϊκός

Ο ασταμάτητος Όσμαν έγινε διψήφιος (10π., 2κλ.) και ξεσήκωσε το γήπεδο (27-15 στο 13'), την ώρα που η ομάδα του Ιβάνοβιτς είχε 7λ. και 3'30'' χωρίς σκορ. Σταδιακά ο Αταμάν έδωσε «ανάσες» σε Χολμς (Φαρίντ), Όσμαν (Ρογκαβόπουλος) και Ερνανγκόμεθ (Σαμοντούροβ) και σε εκείνο το σημείο οι «πράσινοι» έχασαν τον ρυθμό τους. Το σχήμα με Σλούκα, Σορτς, Ναν, που δοκιμάστηκε για λίγο δεν βγήκε, οι Ιταλοί επέστρεψαν (29-24 στο 16', 8π. ο Έντουαρντς) και ο Γκραντ επανήλθε αντί του Σορτς (0/3 2π., 2/2β., 2ασ., 1κλ., 2λ.). Επιπλέον, ο Γιούρτσεβεν αντικατέστησε τον "Manimal" και ο Χουάντσο τον «Σάμο» έπειτα από ένα λάθος του (31-27 στο 17'). Ο Παναθηναϊκός Aktor δεν μπορούσε να «κεφαλοποιήσει» τις υπέρ του διαφορές (36-27 με 3π. του Σλούκα στο 18', 36-33 στο 19' από το δίδυμο Έντουανρτς - Μόργκαν) και το ημίχρονο «έκλεισε» χωρίς να διεκδικεί... δάφνες ποιότητας (39-33 στο 20' με buzzer beater 3π. του Ναν).

Άμυνα και «εκρηκτικός» Χολμς

Στην επανάληψη η πεντάδα με τους Σορτς, Ναν, Όσμαν, Χουάντσο, Χολμς «έβγαλε» ορισμένες άμυνες (κομβικό το δίδυμο της front line) και οι δημιουργίες του Σορτς στο ανοιχτό γήπεδο (5ασ.) έφεραν το «πράσινο» +9 (46-37 στο 24' δια χειρός του Ναν). Το "Telekom Center"... ζεστάθηκε, ο Ναν (13π.) έκλεψε μια μπάλα και επανέφερε το «προβάδισμα ασφαλείας» του «τριφυλλιού» (48-37 στο 25'). Η Βίρτους δεν μπορούσε να βρει εύκολο σκορ, οι παίκτες του Αταμάν έπαιζαν την μία άμυνα μετά την άλλη και ο κυρίαρχος Χολμς με ένα γκολ - φάουλ και ένα δίποντο έπειτα από επιθετικό ριμπάουντ διαμόρφωσε το 53-40 (27'). Ο Τούρκος τεχνικός δοκίμασε εκ νέου το σχήμα με τους τρεις γκαρντ (Σορτς, Σλούκας, Γκραντ), ο Χολμς «δάγκωνε» αμυντικά και όταν ήρθε η ώρα να πάρει «ανάσες» αποθεώθηκε από το κοινό (54-43 στο 29'). Πάντως, οι Ιταλοί κατάφεραν να ρίξουν την απόσταση κάτω από το διψήφιο (56-48 με 3π. του Χάκετ).

Η άμυνα έδειξε τον δρόμο και το «τριφύλλι» επέστρεψε στις νίκες

Ο Ιβάνοβιτς κρατούσε στον πάγκο τον διψήφιο (12π.), αλλά άστοχο Έντουαρντς (4/12 σουτ) και το 3π. του Τέιλορ επανέφερε τους φιλοξενούμενους στο ματς (59-53). Όμως, ο «Ρόγκα» βρήκε πρώτα ένα πολύτιμο τρίποντο (62-53), μετά ανάγκασε τον Άλστον να κάνει βήματα και στη συνέχεια κάρφωσε στο ιταλικό καλάθι (64-53). Ο Έντουαρντς επέστρεψε και έκανε airball και ο Σορτς επιτέθηκε προς το καλάθι για το 66-53 (33'), αναγκάζοντας τον Ιβάνοβιτς να καλέσει time out. Στη συνέχεια (34'), δύο airball τρίποντα από Σορτς - Ρογκαβόπουλο έφεραν και πάλι τους Ναν - Χουάντσο στο glass floor (66-56), ενώ και ο Χολμς επέστρεψε για την τελική ευθεία. Παρά την αστοχία σε εκείνο το κομμάτι του αγώνα, ο Παναθηναϊκός διατηρούσε τον έλεγχο, αφού ο Έντουαρντς συνέχιζε να τα... σπάει (4/15 σουτ) και η Βίρτους δεν είχε επιθετικό ρυθμό. Με 3'51'' για το φινάλε (69-58) ο Όσμαν γύρισε, με τον Αταμάν να αφήνει στην άκρη το three-guard line-up και να αποσύρει τον Σλούκα. Οι «πράσινοι», λοιπόν, είχαν το «πάνω χέρι» και το τρίποντο του Ναν (72-58 στο 37') έμοιαζε με «χαριστική βολή. Στο τελευταίο τρίλεπτο οι συγκεντρωμένοι γηπεδούχοι διαχειρίστηκαν το προβάδισμά τους, «λύγισαν» την ιταλική ομάδα και έφτασαν στη νίκη (84-71 τελικό).

Τα Δεκάλεπτα: 23-15, 39-33, 56-48, 84-71.

Δείτε αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης εδώ.