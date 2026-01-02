ΠΑΟΚ: Μέσα ο Χουγκάζ για το ματς στη Μύκονο (pics)

Με τον νεοαποκτηθέντα Νίκο Χουγκάζ θα αγωνιστεί αύριο ο ΠΑΟΚ κόντρα στη Μύκονο (3/1, 15:45) για την 13η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Μετά την ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων διαδικασιών και ύστερα από συντονισμένες ενέργειες των ανθρώπων της ΚΑΕ, ο Νίκος Χουγκάζ θα είναι στη διάθεση του Γιούρι Ζντοβτς, για να πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, στην επιστροφή του στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ένα ζήτημα που υπήρξε με το Letter of clearance του παίκτη ξεπεράστηκε, το δελτίο του εκδόθηκε κανονικά και έτσι θα μπορέσει να αγωνιστεί κόντρα στη Μύκονο.

Η προετοιμασία του ΠΑΟΚ ολοκληρώθηκε σήμερα το απόγευμα, με την προπόνηση που έγινε στο Κ.Γ. Άνω Μεριάς και ο Γιούρι Ζντοβτς θα ανακοινώσει το πρωί του Σαββάτου ποιος από τους επτά ξένους παίκτες θα μείνει εκτός αποστολής για τον αγώνα. Στα δύο τελευταία ματς πάντως είχε μείνει εκτός ο Τόμας Ντίμσα, ενώ την αποστολή συνοδεύουν ο πρόεδρος Νίκος Βεζυρτζής και ο αντιπρόεδρος Βασίλης Οικονομίδης.

Με την αποστολή του ΠΑΟΚ ταξίδεψαν στη Μύκονο οι καλαθοσφαιριστές: Timmy Allen, Cleveland Melvin, Breein Tyree, Αντώνης Κόνιαρης, Νίκος Χουγκάζ, Διαμαντής Σλαφτσάκης, Θοδωρής Ζάρας, Marvin Jones, Νίκος Περσίδης, Patrick Beverley, Γιώργος Φίλλιος, Ben Moore και Tomas Dimsa.

Δείτε φωτογραφίες από την τελευταία πρoπόνηση του ΠΑΟΚ στη Μύκoνο: