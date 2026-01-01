Βεζυρτζής για την… τρέλα του Μυστακίδη, την ενίσχυση του ΠΑΟΚ και την αύξηση χωρητικότητας του γηπέδου

Για τη νέα εποχή που έχει φέρει ο Αριστοτέλης Μυστακίδης στον ΠΑΟΚ, τους στόχους της ομάδας και τα όνειρα που υπάρχουν, μίλησε ο Νίκος Βεζυρτζής.

Ο πρόεδρος της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, μιλώντας στην ΕΡΑ Σπορ, αναφέρθηκε στην… τρέλα που έχει ο κ. Μυστακίδης με τον ίδιο για την ομάδα, την ενίσχυση του ρόστερ, τον ανταγωνισμό με τους Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, την Ευρώπη, αλλά και την αύξηση της χωρητικότητας του PAOK Sports Arena και τον εκσυγχρονισμό του το προσεχές καλοκαίρι.

Αρχικά σημείωσε για την ΚΑΕ και τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ: «Πρέπει να είναι η χρονιά του ΠΑΟΚ. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ και βόλεϊ. Δεν είναι εύκολο στο μπάσκετ να εξελιχθείς τόσο εύκολα. Ξεκινήσαμε μια προσπάθεια που θα συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια, με μπροστάρη τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ, Αριστοτέλη Μυστακίδη. Ξεκίνησε μια προσπάθεια που πιστεύω πως με επιμονή και υπομονή θα φέρουμε τον ΠΑΟΚ εκεί που ανήκει, εκεί που ξεκίνησε. Θα μπορέσουμε να επιστρέψουμε σε μια διοργάνωση που ο ΠΑOΚ μαζί με άλλες έξι ομάδες ξεκίνησε και τώρα αγωνίζονται άλλοι που δεν είχαν τότε καμία απολύτως συμμετοχή».

Για την ενίσχυση του ΠΑΟΚ: «Δεν υπήρχε περίπτωση να αναμειχθώ ξανά στα δρώμενα της ΚΑΕ, αν δεν πίστευα ότι θα φτάσει ξανά η ομάδα εκεί που βρισκόταν. Όταν μου έγινε η ιδιαίτερα τιμητική πρόταση από τον κύριο Μυστακίδη, να ηγηθώ αυτής της προσπάθειας, κατάλαβα συζητώντας μαζί του, ότι έχει την ίδια... τρέλα με μένα. Μέχρι αυτή τη στιγμή, ό,τι ζητήσαμε από τον κύριο Μυστακίδη, έχει γίνει χωρίς δεύτερη κουβέντα. Υπάρχει μια τεράστια δυσκολία όμως, το ότι αυτή την εποχή δεν υπάρχουν παίκτες ελεύθεροι. Όλοι έχουν συμβόλαια, ο ΠΑΟΚ παίζει σε μικρή διοργάνωση και αυτοί παίζουν στην EuroLeague.

Η ενίσχυσή μας έγινε με στόχο να πάμε καλά στην Ευρώπη, να φτάσουμε όσο ψηλά γίνεται στο πρωτάθλημα Ελλάδας. Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός έχουν κάνει τεράστια βήματα και δεν μπορούμε από τη μια μέρα στην άλλη να τους ανταγωνιστούμε. Το καλοκαίρι με την οικονομική ευχέρεια που έχουμε, θα μπορούμε να κάνουμε τις κινήσεις που πρέπει. Να αλλάξουμε τον ΠΑΟΚ και να τον κάνουμε μια μεγάλη ομάδα, που θα συμμετάσχει σε κάποια μεγάλη διοργάνωση».

Για το γήπεδο: «Το γήπεδο που γνωρίζετε, του χρόνου δε θα έχει καμία σχέση. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι μηχανικοί, είναι κάθε μέρα εκεί. Το καλοκαίρι θα ξεκινήσουν και μέσα οι εργασίες με στόχο να αυξηθούν και 2.000 θέσεις, να φτάσει δηλαδή πάνω από 10.000».