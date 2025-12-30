Χουγκάζ: «Με έπεισε το πλάνο του ΠΑΟΚ, είμαι έτοιμος»

Για το… κεφάλαιο ΠΑΟΚ που ξεκινάει στην καριέρα του, μίλησε ο Νίκος Χουγκάζ μετά την αποψινή νίκη της Τσεντεβίτα επί του Άρη στο Αλεξάνδρειο με 89-60.

Ο 25χρονος πάουερ φόργουορντ βοήθησε την ομάδα του στο φαινομενικά τελευταίο του παιχνίδι μαζί της, έχοντας 9 πόντους και 11 ριμπάουντ, καθώς στις δηλώσεις του στους εκπροσώπους του Τύπου μετά το παιχνίδι αναφέρθηκε στο επόμενο βήμα της καριέρας του, που θα είναι ο ΠΑΟΚ.

Για τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ, που αναμένεται να ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες, είπε σχετικά: «Η προσέγγιση που μου έκανε η ομάδα έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Όλα τα στελέχη, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο, με πλησίασαν πολύ ωραία και πήρα την απόφασή μου. Δεν είχα αποκλείσει ποτέ το ενδεχόμενο να επιστρέψω στην Ελλάδα, απλά ήθελα να γυρίσω με συγκεκριμένες προϋποθέσεις και το πλάνο της ομάδας με έπεισε. Είμαι έτοιμος να ενταχθώ άμεσα στις υποχρεώσεις της ομάδας» δήλωσε ο διεθνής φόργουορντ!

Ενώ σχολίασε και για τη νίκη της Τσεντεβίτα επί του Άρη: «Προφανώς δεν περιμέναμε να κατακτήσουμε τόσο μεγάλη σε έκταση νίκη απόψε. Ξέραμε ότι ο Άρης είναι πολύ διαφορετική ομάδα, σε σχέση με τον πρώτο γύρο, καθώς άλλαξε παίκτες, τον προπονητή και παίζουν με διαφορετικό τρόπo τώρα. Εμείς προερχόμασταν από κακή εμφάνιση στο πρωτάθλημα με τον Ερυθρό Αστέρα, θέλαμε να βγάλουμε αντίδραση. Ακολουθήσαμε πιστά το πλάνο μας και βγήκε στο παρκέ» δήλωσε αρχικά ο Χουγκάζ, ο οποίος σχολιάζοντας την απόδοσή του, είπε:: «Πάντα θέλω να παίζω το καλύτερο που μπορώ. Είχαμε διαβάσει τους παίκτες που είναι πρωταγωνιστές στη θέση μου, είχαμε επικεντρωθεί σε αυτούς, κάναμε καλή δουλειά».