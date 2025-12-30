Η Μονακό έκανε ότι ήθελε στην Βαρκελώνη, κέρδισε εύκολα (90-74) την Μπαρτσελόνα των... απουσιών και έβαλε «φωτιά» στην τετράδα. Σπουδαίος Τζέιμς με 19 πόντους.

Γαλλικό πάρτι της Μονακό στην Βαρκελώνη. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη έπιασε υψηλά στάνταρ απόδοσης στην Ισπανία, δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στην αγνώριστη Μπαρτσελόνα και έφυγε με ένα σπουδαίο διπλό (74-90).

Η ομάδα του Μόντε Κάρλο με τη νίκη της έβακλε «φωτιά» στην τετράδα ανεβαίνοντας στο 12-7, με τους «Μπλαουγκράνα» να πέφτουν στο ίδιο ρεκόρ (12-7), γνωρίζοντας δεύτερη συνεχόμενη ήττα.

Για τους νικητές ο Μάικ Τζέιμς πραγματοποίησε ακόμα μια σπουδαία εμφάνιση την φετινή σεζόν. Ο Αμερικανός γκαρντ ήταν πρώτος σκόρερ με 19 πόντους και 5 ασίστ, με τον Κεβάριους Χέιζ να κυριαρχεί στο ζωγραφιστό (15π. 5ρ.). Συνεχίζει τις καλές εμφανίσεις το τελευταίο διάστημα ο Οκόμπο (12π. 4ρ. 5 ασ.).

Από την άλλη πλευρά ο Μάριο Μπριθουέλα ήταν μοναδικός που διασώθηκε από το ναυάγιο της Μπαρτσελόνα, με τον Ισπανό γκαρντ να κάνει αψεγάδιαστη εμφάνιση με 25 πόντους και 10/12 δίποντα. Καλή παρουσία από τον Νόρις με 14 πόντους.

Εγκλώβισε την Μπαρτσελόνα και πήρε διψήφια διαφορά η Μονακό

Η Μονακό μπήκε συγκεντρωμένη απόλυτα στο παιχνίδι, με τον Τζέιμς να εκτελεί από μακριά (5π.) για το +5 των Μονεγάσκων στο 3’ (2-7). Οι παίκτες του Σπανούλη είχαν χαμηλώσει τον ρυθμό, διατηρώντας σε μικρό σκορ τους «Μπλαουγκράνα» (2π. σε 4’). O Nόρις με τρίποντο ξεκόλλησε την ισπανική ομάδα σε ένα παιχνίδι με αργό ρυθμό και χαμηλό σκορ (5-7 στο 5’). Ο Ντιάλο έδωσε σκορ και ενέργεια στους Γάλλους που άνοιξαν την διαφορά στο +8 (5-13 στο 7’), με τον Χέιζ να κυριαρχεί στο ζωγραφιστό (6π.) για να δώσει διψήφια διαφορά στο προβάδισμα της ομάδας του (+11, 6-17 στο 9’). Το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου βρήκε την ομάδα του Μόντε Κάρλο στο +9 (13-22), με την Μονακό να είναι το απόλυτο αφεντικό της αναμέτρησης.

Πάτησε γκάζι και εκτοξεύθηκε με όπλο την άμυνα της η Μονακό

Με επτά συνεχόμενους πόντους του Νίκολα Μίροτιτς μπήκε στο δεύτερο δεκάλεπτο η Μονακό εκτοξεύοντας την διαφορά στο +16 (13-29 στο 12’). Ο Μπριθουέλα έβγαλε αντίδραση για την Μπαρτσελόνα με συνεχόμενους πόντους (11π. 19-32 στο 15’), την ώρα που οι παίκτες του Πασκουάλ προσπαθούσαν να βρουν ρυθμό. Ο Νόρις με τρίποντο έφερε την διαφορά στα επίπεδα των 10π. (22-32 στο 16’), ωστόσο η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη ήλεγχε πλήρως τον ρυθμό ανοίγοντας την διαφορά στους 14π. (26-38 στο 17’). Οι Μονεγάσκοι με όπλο την άμυνα τους, πάτησαν το γκάζι και με επιμέρους 4-15 έστειλαν την διαφορά πάνω από τους 20π. (+21, 26-47), κάνοντας πάρτι στο παρκέ.

Αφεντικό η Μονακό διατήρησε το προβάδισμα της σε επίπεδα ασφαλείας

O Mπριθουέλα συνέχισε από εκεί που σταμάτησε στο πρώτο ημίχρονο, με τον Ισπανό γκαρντ να βγάζει σφυγμό για την Μπαρτσελόνα, μειώνοντας στο -13 (38-51 στο 22’). H Μονακό διατήρησε τον έλεγχο της αναμέτρησης, μαζί με την διψήφια διαφορά (+12, 42-54 στο 24’), με τις συνεχόμενες τεχνικές ποινές κατά της ισπανικής ομάδας να ρίχνουν τον ρυθμό της αναμέτρησης. Οι Μπλαουγκράνα είχαν ανεβάσει την ένταση τους, ωστόσο οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη έβρισκαν συνεχώς λύσεις για να διατηρήσουν το προβάδισμα τους σε επίπεδα ασφαλείας στο φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου (+16, 53-69).

Δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης η Μονακό στην Μπαρτσελόνα και πήρε σπουδαίο διπλό

Η Μονακό είχε βάλει τις βάσεις για ένα σπουδαίο διπλό, με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη να πηγαίνει την διαφορά στις παρυφές των 20π. (56-75 στο 32). H Mπαρτσελόνα αδυνατούσε να βρει εύκολο σκορ, έχοντας εγκλωβιστεί από την άμυνα των Γάλλων, με τους Μπριθουέλα και Πάντερ να δίνουν επιθετικές λύσεις για να μειώσουν στο -14 (63-77 στο 35'). Ο Νόρις με τρίποντο εβαλε περισσότερη πίεση στην ομάδα του Βασίλη Σπανούλη (-11, 66-77 στο 37'), ωστόσο η Μονακό δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στους γηπεδούχους, φεύγοντας με ένα σπουδαίο διπλό από την Βαρκελώνη.

Τα δεκάλεπτα: 13-22, 30-47, 53-69, 74-90.

Aναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης εδώ