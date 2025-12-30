Μίλιτσιτς για την βαριά ήττα: «Αυτό συμβαίνει όταν παίζεις χωρίς ενέργεια»

Ο Ιγκόρ Μίλισιτς σε δηλώσεις του μετά την βαριά ήττα του Άρη από την Τσεντεβίτα τόνισε πως ήταν ένα εφιαλτικό βράδυ για την ομάδα, ενώ σημείωσε πως αυτό συμβαίνει όταν παίζεις χωρίς ενέργεια.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στη Nova:

«Πολύ δύσκολο βράδυ για εμάς. Αυτό το παιχνίδι μας έδειξε τι σημαίνει να παίζουμε χωρίς ενέργεια, χωρίς επαφή. Δεν είναι ότι δεν θέλαμε το παιχνίδι, μπορώ να πω ότι προσπαθήσαμε, αλλά αυτή είναι η διαφορά του να βγαίνεις στο παρκέ χωρίς ενέργεια και αποφασιστικότητα».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε εκτενέστερα στα αίτια της ήττας στη συνέντευξη Τύπου, σημειώνοντας:

«Σίγουρα αυτό που είδαμε είναι πολύ μακριά από αυτό που περίμενα και από αυτό που θέλαμε να παρουσιάσουμε στους φιλάθλους μας, ειδικά ως ένα είδος “δώρου” για την Πρωτοχρονιά. Δεν είναι καθόλου αυτό που είχαμε στο μυαλό μας. Πρέπει, όμως, να δώσουμε συγχαρητήρια στην Τσεντεβίτα. Ήταν καλύτερη από εμάς σε πολλούς τομείς. Όταν μιλάμε για ένα παιχνίδι και ο αντίπαλος είναι καλύτερος, οφείλεις να το αποδεχτείς. Σκύβουμε το κεφάλι και συνεχίζουμε τη δουλειά μας για να βελτιωθούμε.

Αυτό το παιχνίδι αποτελεί άλλη μία απόδειξη ότι πρέπει να ξεπεράσουμε τα όριά μας. Έχουμε περιορισμούς, όμως αν θέλουμε να είμαστε επιτυχημένοι, αυτοί πρέπει πρώτα απ’ όλα να ξεπεραστούν στο πνευματικό κομμάτι, ώστε να μπορέσουμε να αγωνιστούμε σε υψηλότερο επίπεδο. Απλά και ξεκάθαρα».

Για το αν περίμενε αυτή την εικόνα μετά τη συζήτηση που είχε με τους παίκτες του μέσα στην εβδομάδα, απάντησε: «Το βασικό ζήτημα είναι ότι η αθλητικότητα αυτής της ομάδας πρέπει να ανέβει επίπεδο. Και η πρώτη ένδειξη του πώς θέλουμε να παίζουμε είναι τα ριμπάουντ. Εκεί σήμερα είχαμε σοβαρό πρόβλημα. Τα ριμπάουντ απαιτούν σώμα, ενέργεια και αποφασιστικότητα. Δεν αρκεί απλώς να βάλεις το σώμα και να σε απομακρύνουν. Πρέπει να το βάλεις με ένταση και περηφάνια για να κερδίσεις την κατοχή. Ακόμα και στο πρώτο ημίχρονο χάσαμε οκτώ ή εννέα επιθετικά ριμπάουντ, παρότι είχαμε καλές αμυντικές φάσεις.

Έχουμε περιορισμούς. Αυτή είναι η ομάδα που έχουμε και δεν μπορούμε να την αλλάξουμε, μπορούμε όμως να τη βελτιώσουμε. Πρέπει να καταλάβουμε ότι οφείλουμε να ανεβάσουμε την αθλητικότητά μας, ειδικά απέναντι σε ομάδες που έχουν πλεονέκτημα σε αυτόν τον τομέα. Όταν δείχνουμε ένταση και ενέργεια, έχουμε πιθανότητες να κερδίσουμε και το έχουμε αποδείξει. Όταν όμως αντιμετωπίζουμε ομάδες με μεγαλύτερη αντοχή και ένταση, τότε εμφανίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα.

Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο κόσμος στο τέλος μας αποδοκίμασε και είμαι κι εγώ απογοητευμένος από το αποτέλεσμα. Όμως, δουλεύουμε πάνω σε αυτό. Είναι μια διαδικασία και δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Θέλαμε τη νίκη, δεν τα καταφέραμε. Πρέπει να βρούμε τον τρόπο να γίνουμε καλύτεροι και, μέσα από αυτούς τους περιορισμούς, να δούμε αν μπορούμε να τους ξεπεράσουμε. Αυτό είναι κάτι που αφορά τον καθένα μας ξεχωριστά, αν θέλουμε να παίξουμε σε υψηλότερο επίπεδο».

Για τη συνέχεια του EuroCup και την πορεία της ομάδας, υπογράμμισε: «Υπάρχουν πολλοί παράγοντες, αλλά ένας είναι ξεκάθαρος: πρέπει να βελτιώσουμε το ριμπάουντ, αν θέλουμε να βάλουμε τους εαυτούς μας σε θέση να κερδίζουμε παιχνίδια. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Πρέπει να γίνουμε ανταγωνιστικοί στα ριμπάουντ. Μόνο τότε μπορούμε να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε τα επόμενα παιχνίδια, τις νίκες και τo πού μπορεί να μας οδηγήσει αυτό».