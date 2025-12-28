Λύγισε την Μάλαγα και πάτησε κορυφή η Ρεάλ

Η Μάλαγα έβαλε δύσκολα στην Ρεάλ, με την ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο να επιστρέφει από -13, επικρατώντας με 91-82. Πάτησε κορυφή η «βασίλισσα», κορυφαίος ο Χεζόνια με 19 πόντους και 8 ριμπάουντ.

Η Ρεάλ Μαδρίτης δυσκολεύτηκε να ξεπεράσει το εμπόδιο της - πάντας ποιοτικής - Μάλαγα, με την ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο να επιστρέφει από το -13, επικρατώνας με 91-82.

Πλέον η «βασίλισσα» με τη νίκη ανέβηκε στο 11-1 και πάτησε στην κορυφή του Ισπανικού πρωταθλήματος, με την ομάδα του Ιμπόν Ναβάρο να πέφτει στο 7-5.

Για τους νικητές ο Μάριο Χεζόνια δείχνει φορμαρισμένος φέτος, με τον Κροάτη πάουερ-φόργουορντ να είναι πρώτος σκόρερ με 19 πόντους και 8 ριμπάουντ. Πολύ καλή εμφάνιση του Μαλεντόν με 15 πόντους, διψήφιος και ο Γκαρούμπα με 13 πόντους.

Από την άλλη πλευρά ξεχώρισε ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, Όλεγκ Μπαλτσερόφσκι με 17 πόντους και 5 ριμπάουντ, με τον Κρις Ντουάρτε να συμπληρώνει 16 πόντους.