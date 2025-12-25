Γαλατάσαραϊ: Νέος αθλητικός διευθυντής ο Βλάντιμιρ Μίτσοφ

Η Γαλατάσαραϊ με ανακοίνωση της γνωτοποίησε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Βλάντιμιρ Μίτσοφ, ο οποίος θα αναλάβει χρέη αθλητικού διευθυντή στην τουρκική ομάδα.

Ο Βλάντιμιρ Μίτσοφ επιστρέφει στην Γαλατάσαραϊ, αυτή την φορά από άλλο πόστο. Η τουρκική ομάδα με ανακοίνωση της γνωτοποίησε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Σέρβο, ο οποίος αγωνίστηκε στην τουρκική ομάδα από το 2014 ως το 2017, βοηθώντας την να φτάσει στην κατάκτηση του EuroCup το 2016.

Ο Μίτσοφ επιστρέφει στην ομάδα έπειτα από οκτώ χρόνια και θα αναλάβει τα καθήκοντά του αθλητικού διευθυντή από τις 12 Ιανουαρίου του 2026.