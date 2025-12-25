Γαλατάσαραϊ: Νέος αθλητικός διευθυντής ο Βλάντιμιρ Μίτσοφ

Ο Βλάντιμιρ Μίτσοφ επιστρέφει στην Γαλατάσαραϊ, αυτή την φορά από άλλο πόστο. Η τουρκική ομάδα με ανακοίνωση της γνωτοποίησε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Σέρβο, ο οποίος αγωνίστηκε στην τουρκική ομάδα από το 2014 ως το 2017, βοηθώντας την να φτάσει στην κατάκτηση του EuroCup το 2016.
Ο Μίτσοφ επιστρέφει στην ομάδα έπειτα από οκτώ χρόνια και θα αναλάβει τα καθήκοντά του αθλητικού διευθυντή από τις 12 Ιανουαρίου του 2026.
✍️ Evine hoş geldin Vladimir Micov!— Galatasaray MCT Technic (@GSBasketbol) December 25, 2025
🔗 https://t.co/RvY2wQbWgV pic.twitter.com/pUQvoQSq37