Ο Πέτγουεϊ διεκδικεί τα 15 λεπτά δημοσιότητας: «Ο Ναν θέλει να στείλει κόσμο στο νοσοκομείο»!

Το σόου του Κέντρικ Ναν στο Κάουνας πέρασε σε δεύτερη μοίρα για τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού, Μπρεντ Πέτγουεϊ που στάθηκε στο αντιαθλητικό φάουλ που υπέπεσε ο Αμερικανός σούπερ σταρ εκτιμώντας ότι ήθελε να στείλει τον αντίπαλό του στο… νοσοκομείο!

Τα 15 λεπτά δημοσιότητας που αναλογούν στον καθέναν φαίνεται ότι διεκδικεί ο πρώην μπασκετμπολίστας Μπρεντ Πέτγουει που… ξεχώρισε από όσα συνέβησαν στη Λιθουανία το φάουλ που χρεώθηκε σωστά ως αντιαθλητικό του Κέντρικ Ναν στον Μόουζες Ράιτ, κι ενώ στο αμέσως επόμενο δευτερόλεπτο έσπευσε δίπλα του να δει ότι είναι καλά.

«Ο Κέντρικ Ναν είναι τόσο ταλαντούχος παίκτης, αλλά προσπαθεί να στείλει κόσμο στον νοσοκομείο, δεν το καταλαβαίνω» έγραψε σε μία ανάρτησή του στο X.