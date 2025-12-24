Ο Πέτγουεϊ διεκδικεί τα 15 λεπτά δημοσιότητας: «Ο Ναν θέλει να στείλει κόσμο στο νοσοκομείο»!

Τα 15 λεπτά δημοσιότητας που αναλογούν στον καθέναν φαίνεται ότι διεκδικεί ο πρώην μπασκετμπολίστας Μπρεντ Πέτγουει που… ξεχώρισε από όσα συνέβησαν στη Λιθουανία το φάουλ που χρεώθηκε σωστά ως αντιαθλητικό του Κέντρικ Ναν στον Μόουζες Ράιτ, κι ενώ στο αμέσως επόμενο δευτερόλεπτο έσπευσε δίπλα του να δει ότι είναι καλά.
«Ο Κέντρικ Ναν είναι τόσο ταλαντούχος παίκτης, αλλά προσπαθεί να στείλει κόσμο στον νοσοκομείο, δεν το καταλαβαίνω» έγραψε σε μία ανάρτησή του στο X.
Kendrick Nunn is such a talented player, but damn man he be trying to put people in the hospital, I don’t understand it..— THEPetway (@The_Pet_Way) December 23, 2025