«Τι γίνεται με ψηλό στον Παναθηναϊκό και με τα εισιτήρια του Final-4»

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την αναζήτηση του για την απόκτηση ψηλού που θα πλαισιώσει τους Φαρίντ και Χολμς στην frontline γραμμή. Τι γίνεται με τα εισιτήρια του Final-4 γιατί δεν τέθηκαν σε κυκλοφορία αυτή την εβδομάδα;

Ο Παναθηναϊκός άλωσε την Πόλη, με τους «πράσινους» να βγάζουν αντίδραση μετά τις δυο συνεχόμενες ήττες από Βαλένθια και Αρμάνι. Από την άλλη ο Ολυμπιακός εμφάνισε τις γνωστές του παθογένειες που συνηθίζει να βγάζει την φετινή χρονιά, με την Βαλένθια να περνά από το ΣΕΦ με καταιγίδα τριπόντων.

Οι «πράσινοι» συνεχίζουν την αναζήτηση ψηλού, ο οποίος θα έρθει να πλαισιώσεις του Φαρίντ και Χολμς, προκειμένου ο Εργκίν Αταμάν να έχει περισσότερες λύσεις στα χέρια του, όσον αφορά την frontline γραμμή του.

Τι συμβαίνει με τα εισιτήρια του Final-4 και γιατί δεν τέθηκαν σε κυκλοφορία αυτή την εβδομάδα;

Δείτε εδώ ολόκληρη την εκπομπή: