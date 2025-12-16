Για την 16η αγωνιστική της Euroleague, Αρμάνι Μιλάνο και Ρεάλ Μαδρίτης μονομάχησαν στο Unipol Forum, με την ιταλική ομάδα να παίρνει τη νίκη με 89-82.

Οι Μιλανέζοι έκοψαν τα φτερά των Μαδριλένων σε έναν αγώνα που τα τελευταία λεπτά μετατράπηκαν σε θρίλερ, και τους ανάγκασαν στην πρώτη τους ήττα μετά από τέσσερις νικηφόρους σερί αγώνες.

Η Αρμάνι Μιλάνο είχε σε πολύ καλή ημέρα τον Γκούντουριτς, ο οποίος σημείωσε 22 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ, συμβάλλοντας με τον καλύτερο τρόπο στη νίκη της ομάδας.

Από την άλλη η Ρεάλ είδε τον Φακούντο Καμπάτσο να πετυχαίνει 25 πόντους και να μοιράζει 2 ασίστ, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για να φύγει με το δικό από την Ιταλία.

Ο αγώνας

Στην πρώτη περίοδο η Ρεάλ Μαδρίτης πάτησε καλύτερα στο παρκέ στα πρώτα λεπτά πριν η Αρμάνι δύο λεπτά συνεχούς ευστοχίας και μειώσει το σκορ στους δύο πόντους (21-23).

Στα πρώτα λεπτά του δευτέρου δεκαλέπτου, η ιταλική ομάδα ανέβασε τον ρυθμό της, περιόρισε την Ρεάλ επιθετικά και ήταν εκείνη που πήρε κεφάλι με +10 στο σκορ (37-27, 16').

Η Αρμάνι αύξησε και άλλο την διαφορά με πολυφωνία στην επίθεση της, με τους Μαδριλένους να μην έχουν τις δυνάμεις να την ρίξουν κάτω από 10 πόντους πριν την ανάπαυλα (50-39).

Η Ρεάλ κατάφερε με την επιστροφή από τα αποδυτήρια να μειώσει τη διαφορά (60-55, (28') παίζοντας καλή άμυνα και με τους Καμπάτσο και Αμπάλντε να ανεβάζουν στροφές. Στην εξίσωση μπήκε και ο Μάριο Χεζόνια που συνέλαβε οι Μαδριλένοι να μειώσουν στους έξι πόντους (66-60), με το ενδιαφέρον να μεταφέρεται αμείωτο στο τελευταίο δεκάλεπτο.

Εκεί η Αρμάνι ξεκίνησε καλύτερα και βρήκε εύστοχα σουτ που της έδωσαν την ευκαιρία να κρατήσει την διαφορά, ωστόσο η Ρεάλ είχε και πάλι τις απαντήσεις για να κάνει θρίλερ τον αγώνα στα τελευταία δύο λεπτά.

Εντέλει οι Μιλανέζοι κατάφεραν να καθαρίσουν το μυαλό τους στα τελευταία δευτερόλεπτα, να πετύχουν τους πόντους που χρειάστηκαν και να πάρουν τη νίκη με 89-82.

Δείτε την στατιστική του αγώνα εδώ