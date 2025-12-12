«Ημέρες αποφάσεων για σέντερ στον Παναθηναϊκό - Η αλήθεια για Σίλβα»

Ημέρες αποφάσεων θα είναι οι επόμενες στον Παναθηναϊκό όσον αφορά τις θέσεις των σέντερ στην ομάδα. Τι συμβαίνει πραγματικά με Σίλβα και «τριφύλλι» και ποια είναι η αλήθεια.

Ο Παναθηναϊκός εμφανίστηκε κατώτερος των περιστάσεων στο Μιλάνο, ηττήθηκε εύκολα από την Αρμάνι και πλέον ο προβληματισμός μεγαλώνει μετά την δεύτερη σερί ήττα.

Ημέρες αποφάσεων θα είναι οι επόμενες στο «τριφύλλι», ενώ θεωρείται δεδομένο πως ο Ομέρ Γιούρτσεβεν δύσκολα θα συνεχίσει να φοράει τα «πράσινα», μετά το παιχνίδι με την Ζαλγκίρις στο Κάουνας.

Παράλληλα το όνομα του Κρις Σίλβα βρίσκεται στα ραντάρ της... μισής Ευρώπης, αλλά όχι του Παναθηναϊκού. Ποια είναι η αλήθεια για τον Αμερικανό ψηλό; Στην παρακάτω εκπομπή...

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