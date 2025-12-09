Η Euroleague θυμήθηκε το νικητήριο τρίποντο του Νέντοβιτς στο σερβικό ντέρμπι (vid)

Με το σερβικό ντέρμπι να πλησιάζει, η Euroleague θυμήθηκε το τρίποντο του Νεμάνια Νέντοβιτς, το οποίο έδωσε τη νίκη στον Ερυθρό Αστέρα κόντρα στην Παρτιζάν το 2022.

Την Παρασκευή (12/12) η Παρτιζάν θα υποδεχθεί τον Ερυθρό Αστέρα στην «Belgrade Arena» για την 15η αγωνιστική της Euroleague (21:30). Ενόψει του μεγάλου αγώνα, η διοργανώτρια αρχή θυμήθηκε το ντέρμπι των δύο ομάδων το 2022.

Πιο συγκεκριμένα, στις 8 Δεκεμβρίου η Παρτιζάν είχε φιλοξενήσει τον Ερυθρό στην «Stark Arena» για την 12η αγωνιστική. Το ματς ήταν ισόπαλο (73-73) στο φινάλε, με τον Νεμάνια Νέντοβιτς να δίνει τη νίκη στην ομάδα του με τρίποντο στα 2" (73-76).

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