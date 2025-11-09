Στην Αθήνα το μεσημέρι της Κυριακής ο Φαρίντ!

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε άμεσα τις διαδικασίες για τη μεταγραφή του Κένεθ Φαρίντ και το μεσημέρι της Κυριακής τον φέρνει στην Αθήνα για να περάσει ιατρικά και να ανακοινωθεί. Με την ομάδα στο Παρίσι τη Δευτέρα.

Το Τριφύλλι καλύπτει άμεσα το μεγάλο κενό που υπάρχει στην θέση του σέντερ, μετά τους τραυματισμούς των Χολμς-Γιούρτσεβεν και την μακροχρόνια απουσία του Ματίας Λεσόρ, φέρνοντας άμεσα στην Αθήνα τον Κένεθ Φαρίντ.

Ο Φαρίντ θα υπογράψει συμβόλαιο 2 + 5 μηνών με option του Παναθηναϊκού. Οι πράσινοι θα καταβάλουν buy out στην ομάδα της Ταιβάν που είχε ενεργό συμβόλαιο και φυσικά συνεχίζουν την αναζήτηση του βασικού σέντερ που θα στηριχθεί η ομάδα το προσεχές διάστημα.

Με τον Τσαρλς Μπάσι να είναι ο σέντερ που θα ήθελε ο Παναθηναϊκός και να περιμένει την απόφαση του για το αν είναι διατεθειμένος να αφήσει το ΝΒΑ για την Ευρωλίγκα και τον Παναθηναϊκό.

Η άφιξη του Φαρίντ είναι προγραμματισμένη για το μεσημέρι της Κυριακής, με τον Αμερικανό να αναμένεται να ταξιδέψει με την υπόλοιπη αποστολή του Παναθηναϊκού στο Παρίσι τη Δευτέρα ενόψει της αναμέτρησης με την Παρί την Τρίτη (11/11), όπου και αναμένεται να πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του.

Το βιογραφικό του Φαρίντ

O 35χρονος άσος έχει καριέρα στο ΝΒΑ (478 ματς), αγωνιζόμενος σε Νάγκετς, Νετς και Ρόκετς (11,4 πόντους και 8,1 ριμπάουντ μέσο όρο), ενώ το 2014 είχε κατακτήσει με την Team USA το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο Φαρίντ έχει εμπειρία από την Ευρώπη, αφού έχει αγωνιστεί σε ΤΣΣΚΑ και Ρέτζιο Εμίλια, ενώ αυτή την στιγμή παίζει στην Ταϊβάν, με τον Παναθηναϊκό είναι έτοιμος να εξαγοράσει το συμβόλαιό του και να υπογράψει τον Αμερικανό άσο μέχρι το τέλος της σεζόν για να δώσει βάθος στο ρόστερ του.

Ο 35χρονος άσος τα τελευταία χρόνια αγωνίστηκε στο Πουέρτο Ρίκο (2023) με την Cangrejeros de Santurce, μετρώντας 13,7 πόντους και 11,9 ριμπάουντ, ενώ στη συνέχεια μετακόμισε στην G-League, όπου σε 30 ματς είχε 12,7 πόντους και 11,3 ριμπάουντ.

Το 2024 έπαιξε και πάλι στο Πουέρτο Ρίκο (Leones de Ponce), μετρώντας 11,1 πόντους και 12,3 ριμπάουντ μέσο όρο σε 10 αναμετρήσεις, πριν πάει στο Μεξικό και την Soles de Mexicali, έχοντας 10,6 πόντους και 8,6 ριμπάουντ σε 27 ματς.

Η συνέχεια είχε και πάλι Ευρώπη, αφού μετακόμισε στην Ιταλία για λογαριασμό της Ρέτζιο Εμίλια (8π., 6,7 ριμπ. σε 22 ματς), για να γυρίσει και πάλι στο Πουέρτο Ρίκο και την Cangrejeros de Santurce για να έχει 12,9 πόντους και 10,5 ριμπάουντ μέσο όρο σε 19 παιχνίδια.