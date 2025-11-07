Η Αρμάνι Μιλάνο είχε τη νίκη στα χέρια της κόντρα στην Αναντολού Εφές, όμως... αυτοκτόνησε στο τέλος και το ματς οδηγήθηκε στην παράταση. Εκεί, ο Σιλντς με ένα μεγάλο τρίποντο κράτησε ζωντανούς τους φιλοξενούμενους (84-84) και τελικά στη δεύτερη παράταση η ομάδα του Μεσίνα πήρε το «διπλό» στην Πόλη με 97-93.

Η Αναντολού Εφές υποδέχθηκε την Αρμάνι Μιλάνο για την 9η αγωνιστική της Euroleague. Οι δύο ομάδες ήταν κοντά στο ημίχρονο (36-33), αλλά στην τρίτη περίοδο οι Ιταλοί βρέθηκαν να προηγούνται με διψήφια διαφορά (48-59). Οι Τούρκοι επέστρεψαν στο τελευταίο δεκάλεπτο και έστειλαν το ματς στην παράταση (73-73).

Εκεί έφτασαν κοντά στη νίκη, αλλά ο Σιλντς ευστόχησε στο τέλος σε τρίποντο και ο Ντοζίερ αστόχησε, με το ματς να οδηγείται σε δεύτερη παράταση (84-84). Στο δεύτερο έξτρα πεντάλεπτο, η Αρμάνι βρήκε περισσότερες λύσεις και τελικά πήρε το «διπλό» με 97-93. Έτσι, το σύνολο του Μεσίνα έχει πλέον ρεκόρ 4-5 και αυτό του Κοκόσκοφ στο 3-6.

Για τους νικητές ο Σιλντς ολοκλήρωσε τον αγώνα με 24 πόντους, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 2 κλεψίματα, με τον ΛεΝτέι να προσθέτει 25 πόντους και 2 ριμπάουντ. Από την άλλη, ξεχώρισε ο Ντοζίερ με 34 πόντους, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 μπλοκ και ο Ουάιλερ-Μπαμπ, ο οποίος τελείωσε το ματς με 16 πόντους, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο.

Ισόπαλες μετά από 10 λεπτά οι δύο ομάδες

Η Αρμάνι μπήκε καλύτερα στον αγώνα και με τους ΛεΝτέι και Γκούντουριτς προηγήθηκε με 0-7. Ο Ουάιλερ-Μπαμπ πέτυχε τους πρώτους πόντους της Εφές και με ένα προσωπικό 5-0 μείωσε σε 5-8. Ο Μάνιον με τρίποντο ανέβασε τη διαφορά στους 6 (7-13) αλλά ο Ντοζίερ «απάντησε» και τελικά οι δύο ομάδες ολοκλήρωσαν την πρώτη περίοδο ισόπαλες με 16-16.

Ελάχιστο προβάδισμα για την Εφές στο ημίχρονο

Με δύο καλάθια του Λόιντ η τουρκική ομάδα προηγήθηκε με 19-16 και ο Οσμάνι με τρίποντο μετά το καλάθι του Σέστινα διαμόρφωσε το 22-18. Με ακόμα δύο καλάθια του ο Τούρκος έφερε την Εφές στο +6 (26-20), με τους Μπολμάρο και Γκούντουριτς να μειώνουν σε 28-25 για την Αρμάνι. Τελικά, οι γηπεδούχοι πήγαν στα αποδυτήρια στο +3, με το τρίποντο του ΛεΝτέι να διαμορφώνει το 36-33 του ημιχρόνου.

«Ξέφυγε» στο +11 η Αρμάνι

Ο ΛεΝτέι με τρίποντο ισοφάρισε και μετά το καλάθι του Λάρκιν έβαλε την Αρμάνι ξανά μπροστά με 38-39. Ο ίδιος συνέχισε να δίνει λύσεις στην ομάδα του αλλά ο Οσμάνι με τρίποντο διαμόρφωσε το 45-43. Λάρκιν και Έλις με τρίποντα έκαναν το 48-48 αλλά και ο Σιλντς ήταν εύστοχος από τα 6,75μ. (48-51). Μέχρι το τέλος της τρίτης περιόδου, η Εφές δεν κατάφερε να βρει άλλον πόντο και με τους Σιλντς και Μπολμάρο η Αρμάνι προηγήθηκε με 48-59.

«Αυτοκτονία» της Αρμάνι και στην παράταση ο αγώνας

Με τα καλάθια των Ουάιλερ-Μπαμπ και Λόιντ η διαφορά έπεσε σε μονοψήφιο αριθμό (54-63) και ο Ντοζίερ με τρίποντο μείωσε σε 57-63. Ο Σιλντς βρήκε ένα μεγάλο τρίποντο για τους φιλοξενούμενους (57-66) αλλά ο Οσμάνι ευστόχησε σε καλάθι και ο Λάρκιν με τρίποντο μείωσε στους 4 (62-66). Η διαφορά έπεσε το καλάθι με τους Λάρκιν και Λόιντ (68-70) και μετά τη βολή του ΛεΝτέι ο Ντοζίερ μείωσε σε 70-71. Με 30,5" για το φινάλε ο Γκούντουριτς με μία υπέροχη ενέργεια έκανε το 70-73 αλλά στην επόμενη επίθεση (14,1" για το τέλος) ο Ντοζίερ πέτυχε ένα πολύ δύσκολο τρίποντο και έκανε το 73-73. Ο Ουάιλερ-Μπαμπ κατάφερε να κλέψει την μπάλα από τον Μπολμάρο και κέρδισε φάουλ από τον Μπούκερ με 2,7" για τη λήξη. Ο Οσμάνι πήρε την μπάλα από την επαναφορά του Λάρκιν, αστόχησε και έτσι το παιχνίδι οδηγήθηκε στην παράταση.

Ο Σιλντς… έσωσε την Αρμάνι

Οι Σιλντς και Γκούντουριτς ξεκίνησαν την παράταση με τον καλύτερο τρόπο, καθώς ευστόχησαν σε back-to-back τρίποντα για το 73-79. Οι Οσμάνι και Ουάιλερ-Μπαμπ μείωσαν στον πόντο (78-79) και ο τελευταίος έβαλε μπροστά την Εφές με 80-79. Με δύο καλάθια του Ντοζίερ η Εφές βρέθηκε στο +4, αλλά ο Σιλντς ευστόχησε σε τρίποντο και έκανε το 84-84 με 11" για το τέλος. Στην τελευταία επίθεση της παράτασης, ο Ντοζίερ λίγο έλειψε να ευστοχήσει, αλλά η μπάλα... του γύρισε την πλάτη και δεν μπήκε στο καλάθι.

Πήρε το «διπλό» η ομάδα του Μεσίνα

Με τρίποντο του Σιλντς η Αρμάνι προηγήθηκε με 84-87 και μετά τις βολές του Ντοζίερ ο Μπούκερ έδωσε ξανά προβάδισμα τριών πόντων στην ομάδα του (86-89). Ο Έλις διαμόρφωσε το 86-91 αλλά ο Ντοζίερ με τρίποντο μείωσε στο καλάθι (89-91). Ο Λάρκιν αστόχησε σε τρίποντο και ο Ουάιλερ-Μπαμπ δεν μπόρεσε να κάνει το follow. Ο Έλις με βολές διαμόρφωσε το 89-93 και με τον ίδιο τρόπο ο Σμιτς έκανε το 91-93. Με 43,8" ο Ντοζίερ κέρδισε επιθετικό φάουλ από τον Σιλντς, αλλά μετά την εξέταση του ριπλέι φάνηκε πως ο παίκτης της Εφές ήταν στο αμυντικό ημικύκλιο. Έτσι, δόθηκε τελικά αμυντικό φάουλ και βολές για τον Σιλντς και αυτός με 2/2 διαμόρφωσε το 91-95. Ο Λάρκιν αστόχησε στα 27" για τη λήξη, αλλά οι Ιταλοί υπέπεσαν σε μπρος-πίσω και η κατοχή πήγε ξανά στους Τούρκους. Λόιντ και Λάκριν αστόχησαν σε τρίποντο αλλά με επιθετικό ριμπάουντ ο Λόιντ μείωσε σε 93-95 με 7" για το τέλος. Ο Γκούντουριτς οδηγήθηκε στη γραμμή των βολών με 5,3" στο χρονόμετρο και διαμόρφωσε το 93-97. Αυτό ήταν και τ ο τελικό αποτέλεσμα, με τον Λάρκιν να κάνει έρμπολ σε τρίποντο στη λήξη.

Τα δεκάλεπτα: 16-16, 36-33, 48-59, 73-73, 84-84 (παρ.), 93-97 (2η παρ.)

Τα στατιστικά του αγώνα.