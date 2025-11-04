Νίκη στο Πόρτλαντ οι Λέικερς – Οι Χιτ δάμασαν τους Κλίπερς (vid)

Οι Λος Άντζελες Λέικερς επικράτησαν 125-113 των Πόρτλαντ Μπλέιζερς, ενώ οι Μαϊάμι Χιτ επιβλήθηκαν 120-119 των Λος Άντζελες Κλίπερς.

Παρά τις σημαντικές απουσίες, οι Λέικερς επικράτησαν 125-113 των Μπλέιζερς στο Πόρτλαντ, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους σε 6-2.

Απόντων των Ντόντσιτς και Ριβς, ο Άιτον ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής για τους «λιμνανθρώπους», με 29 πόντους, 10 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ενώ ο Χατσιμούρα πρόσθεσε 28 πόντους και ο Σμιθ ακόμα 25π. Για τους Μπλέιζερς, πάλεψε ο Αβντίγια με 33 πόντους και 6 ριμπάουντ, με τον Σαρπ να έχει 23 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Δείτε τα στατιστικά της αναμέτρησης.

Μεγάλη νίκη στο Λος Άντζελες πήραν οι Χιτ, με 120-119 επί των Κλίπερς, σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι.

Ο Αντεμπάγιο πέτυχε 25 πόντους και 10 ριμπάουντ για την ομάδα του Μαϊάμι, ενώ ο Πάουελ σημείωσε 21 πόντους.

Για τους Κλίπερς το δίδυμο των Χάρντεν, Λέοναρντ έδωσε τη μάχη του, καθώς πέτυχαν 29 και 27 πόντους αντίστοιχα. Όμως ο Λέοναρντ αποδείχτηκε μοιραίος, καθώς αστόχησε στο τελευταίο σουτ.

