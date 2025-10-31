Πανιώνιος: Παρελθόν ο Δημήτρης Τσαλδάρης

Ο Πανιώνιος αντιμετωπίζει τον Κολοσσό στην Ρόδο (1/11, 16:00), με τους «κυανέρυθρους» να ψάχνουν την πρώτη τους νίκη στο πρωτάθλημα.
Η ομάδα της Νέας Σμύρνης με ανακοίνωση της γνωστοποίησε το τέλος της συνεργασίας της με τον Δημήτρη Τσαλδάρη, ο οποίος είναι ελεύθερος να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ομάδας:
Η ΚΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Cosmorama ανακοινώνει το τέλος της συνεργασίας με τον κ.Δημήτρη Τσαλδάρη.
Ευχαριστούμε τον κ.Τσαλδάρη για την παρουσία του στην ομάδα και του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα του."