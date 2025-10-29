«Η αγάπη τα νικά όλα» - Το γεμάτο νόημα πανό της Θύρας 13 (vid + pics)

Η Θύρα 13 ύψωσε ένα πανό με ένα μήνυμα γεμάτο νόημα, πριν από την έναρξη του αγώνα με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Οι viral εικόνες και το ιταλικό ρητό...

«Omnia vincit amor» έγραφε το πανό που ύψωσαν οι οργανωμένοι φίλοι του Παναθηναϊκού Aktor ενόψει της αναμέτρησης με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, λίγα λεπτά πριν από το τζάμπολ του αγώνα στο "Telekom Center". Πρόκειται για μια φράση που έρχεται από την 10η εκλογή (Eclogue) του Βιργιλίου, που δημοσιεύτηκε το 37 π.Χ. και σημαίνει «Η αγάπη τα νικά όλα».

Το «τριφύλλι» ερχόταν από μία δύσκολη περίοδο, κυρίως λόγω της εικόνας που είχε στην έδρα της Βίρτους Μπολόνια. Μάλιστα, ταλαιπωρήθηκε -και ταλαιπωρείται- από πολλούς τραυματισμούς, που δεν επιτρέπουν στον Εργκίν Αταμάν να δουλέψει με πλήρες ρόστερ.

Ωστόσο, οι οπαδοί του Παναθηναϊκού, που γέμισαν την έδρα των επτά φορές πρωταθλητών Ευρώπης και έκαναν -ακόμα- ένα sold out, ήθελαν να στείλουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Ανεξαρτήτως κριτικής, δυσκολιών, «ανηφόρας», καλών ή κακών εμφανίσεων, νικών ή χαμένων παιχνιδιών «Η αγάπη τα νικά όλα».

Το δέσιμο του κόσμου του «τριφυλλιού» με το «καμάρι του συλλόγου», το τμήμα μπάσκετ, δεν αμφισβητείται από κανέναν, ούτε αλλοιώνεται από επιτυχίες ή αποτυχίες μέσα στα χρόνια. Πόσω μάλλον από ένα μεγάλο αποτέλεσμα, όπως το διπλό στην Εφές ή μια βαριά ήττα, όπως αυτή στη Μπολόνια...

Αντιθέτως, πρόκειται για μια μοναδική σχέση που έχει σφυρηλατηθεί μέσα στον χρόνο και βασίζεται σε κάτι τόσο απλό, αλλά συνάμα τόσο απαραίτητο: την αγάπη.

Δεν είναι τυχαίο πως οι οργανωμένοι φώναξαν το σύνθημα «Τον ΠΑΟ μου τον αγαπώ». Δεν είναι τυχαίο πως ο Εργκίν Αταμάν άκουσε ρυθμικά το όνομά του, με μεγάλη ένταση από τους φίλους της ομάδας, κατά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο. Δεν είναι τυχαίο πως το πανό έκανε λόγο για μια αγάπη που όλα τα κερδίζει.

Τα όσα συνέβησαν ήταν μια ευχάριστη έκπληξη στη... ρουτίνα πριν από τα τζάμπολ. Πράσινες και άσπρες κορδέλες σε όλο το πέταλο, αμέτρητα κασκόλ υψωμένα και το υπόλοιπο πλήθος να ακολουθεί στον ίδιο ρυθμό, με ένα κύμα ενθουσιασμού.

Τα... ντεσιμπέλ ανέβηκαν από το πρώτο λεπτό και το "Telekom Center" είχε πιθανότατα την καλύτερη ατμόσφαιρα της φετινής σεζόν. Γι' αυτό και η EuroLeague «υποκλίθηκε» στο κοινό του «τριφυλλιού».

Άλλωστε, το πανό τα έλεγε όλα από την αρχή μέσα σε λίγες λέξεις...

«Omnia vincit amor» - «Η αγάπη τα νικά όλα».