Η αποθέωση της Euroleague στην Θύρα 13 (vid)

Ο κόσμος του Παναθηναϊκού γέμισε για ακόμη ένα ματς το ΟΑΚΑ, με την Euroleague να υποκλίνεται στην ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι οπαδοί του Τριφυλλιού στην αναμέτρηση με την Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Ο λογαριασμός της Ευρωλίγκας στο «X» ανάρτησε βίντεο από την Θύρα 13, αποθεώνοντας τους οπαδούς του Παναθηναϊκού, με τον άνθρωπο που έκανε την μετάδοση για το επίσημο κανάλι της Λίγκας να κάνει ειδική μνεία στο «πράσινο τείχος», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.

«Ανήμερα της Εθνικής Εορτής για την Ελλάδα, η Θύρα 13 είναι ανοιχτή για δουλειά», ανέφερε το σχόλιο της Euroleague, που συνοδεύονταν από ένα emoticon φωτιά, αλλά και το βίντεο με την κερκίδα των οργανωμένων οπαδών του Παναθηναϊκού.