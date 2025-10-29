Για την 7η αγωνιστική της Euroleague, η Αναντολού Εφές επικράτησε εκτός έδρας της Παρί με 90-80.

Στην Porte de La Chapelle Arena, οι Παριζιάνοι είδαν την Εφές να φεύγει νικήτρια και να ανεβαίνει στο 3-4 ενώ οι ίδιοι έπεσαν στο 4-3.

Για την Εφές ξεχώρισαν ο Λάρκιν με 19 πόντους 3 ριμπάουν, 2 ασίστ και ο Οσμάνι με 18 πόντους, έξι ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Από πλευράς Παρί Χίφι και Χερέρα σημείωσαν 17 πόντους, ενώ πίσω τους ήταν ο Ρόμπινσον με 13.

Ο αγώνας

Η Παρί ξεκίνησε καλύτερα στον αγώνα και πήρε κεφάλι στο σκορ στην πρώτη περίοδο, όμως η Εφές βρήκε τα πατήματά της και έβγαλε αντίδραση στο δεύτερο δεκάλεπτο, γυρνώντας το παιχνίδι υπέρ της πριν το ημίχρονο (39-46).

Στα πρώτα δύο λεπτά της τρίτης περιόδου, η τουρκική ομάδα έτρεξε ένα επιμέρους 10-1, το οποίο ήταν αρκετό για να της δώσει μια ασφαλή διαφορά στους 16 πόντους (40-56).

Όμως η Παρί στη συνέχεια είχε τις απαντήσεις και βρήκε τρόπο να βάλει ένα μικρό στοπ στην Εφές τρέχοντας ένα 12-3.

Το σύνολο του Κοκόσκοβ αντέδρασε με ένα 6-0 για το 52-65, όμως οι Παριζιάνοι επέτρεψαν ξανά και μείωσε στους εννιά πόντους (60-69).

Η τουρκική ομάδα μπήκε στην τελευταία περίοδο με πανομοιότυπο τρόπο, με την αντίδραση της Παρί να μην αρκεί μετά το καλό ξεκίνημα του τρίτου δεκαλέπτου.

Η Εφές κράτησε την ασφαλή διαφορά που είχε μέχρι το τέλος, και έφυγε νικήτρια από το Παρίσι με το 90-80 στις αποσκευές της.

Τα δεκάλεπτα: 21-17, 39-46, 60-69, 80-90