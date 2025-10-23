Ο Νίκολιτς έχει τα περισσότερά του ματς με τον Ολυμπιακό, 3/3 οι «ερυθρόλευκοι» στα ντέρμπι «αιωνίων»!

Ο Ούρος Νίκολιτς συνελήφθη από τις σερβικές Αρχές, με τον Βαλκάνιο διαιτητή την τελευταία διετία να έχει σφυρίξει περισσότερες από κάθε άλλη ομάδα τον Ολυμπιακό.

Πιο συγκεκριμένα, ο Νίκολιτς την τελευταία διετία έχει διευθύνει συνολικά 9 παιχνίδια των «ερυθρόλευκων», με την ομάδα του Πειραιά να μετράει 6 νίκες, 3 ήττες και να έχει το απόλυτο 3/3 στα ντέρμπι κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Ο Σέρβος διαιτητής σφύριξε το περιβόητο παιχνίδι των δύο «αιωνίων» στο ΣΕΦ την περασμένη σεζόν, όταν με τις αποφάσεις του αλλοίωσε το τελικό αποτέλεσμα, ενώ ήταν «παρών» και στην αναμέτρηση και του πρώτου γύρου στο «Telekom Center», όταν ο Ολυμπιακός είχε πάρει το διπλό.

Ενώ ήταν και στο ματς της περιόδου 2023-24, όταν στις 14 Μαρτίου του 2024 οι «ερυθρόλευκοι» είχαν επικρατήσει και πάλι.

Κοινή συνισταμένη τα έντονα παράπονα των ανθρώπων του Παναθηναϊκού και στα δύο ματς, με την Euroleague μάλιστα μετά από αυτό του ΣΕΦ να αφήνει εκτός ορισμών τον Σέρβο διαιτητή.

Και τη φετινή σεζόν στις πρώτες 5 αγωνιστικές ο Νίκολιτς έχει προλάβει να διευθύνει παιχνίδι του Ολυμπιακού, αυτό στη Μαδρίτη κόντρα στη Ρεάλ, όπου οι άνθρωποι της ισπανικής ομάδας είχαν και πάλι παράπονα από τις αποφάσεις του, με το κοινό στη «Movistar Arena» να φωνάζει: «Euroleague mafia».

Πριν από λίγες μέρες βρέθηκε και στο «Telekom Center», όπου διεύθυνε την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού απέναντι στην Μπάγερν στην 1η αγωνιστική της Euroleague.

Επιπλέον ο Ράντοβιτς έχει ακόμα σφυρίξει τα Εφές-Φενέρμπαχτσε (29/12/2023), Μονακό-Μπασκόνια (9/1/2024), Μονακό-Ζαλγκίρις (25/3/2025), Παναθηναϊκός-Εφές (Φλεβάρης 2025), Ντουμπάι BC-Μπαρτσελόνα (16/10/2025), ενώ ήταν «παρών» και στο Final Four του Βερολίνου.

Σοκ στην Euroleague: Συνελήφθη με 250.000 ευρώ στο διαμέρισμά του ο Νίκολιτς!

