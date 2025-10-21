Αλλαγή ώρας για το Παναθηναϊκός-Προμηθέας της 4ης αγωνιστικής

Η τέταρτη αγωνιστική της Stoiximan Greek Basketball League πλησιάζει. Ο Παναθηναϊκός AKTOR την Κυριακή (26/10) θα υποδεχθεί στο «Telekom Center Athens» τον Προμηθέα Πάτρας.
Ο αγώνας ήταν προγραμματισμένος για τις 16:00, ωστόσο υπήρξε αλλαγή και τελικά το τζάμπολ θα γίνει στις 15:30. Σημειώνεται πως το ματς θα μεταδοθεί από το ΕΡΤ2 Σπορ.
Το «τριφύλλι» βρίσκεται στην τρίτη θέση του βαθμολογικού πίνακα (2-1), ενώ οι Πατρινοί είναι πέμπτοι (1-2).
ΝΕΑ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ!— Panathinaikos BC (@Paobcgr) October 21, 2025
Στις 15:30 η αναμέτρηση της ομάδας μας απέναντι στον Προμηθέα Πάτρας Βίκος Cola, την Κυριακή 26 Οκτωβρίου! ☘️
Οι μπασκετικές μας Κυριακές επιστρέφουν στο Telekom Center Athens για όλη την πράσινη οικογένεια!
Η ομάδα μας υποδέχεται τον @promitheasbc, την… pic.twitter.com/WXEOqjFI9M