Αλλαγή ώρας για το Παναθηναϊκός-Προμηθέας της 4ης αγωνιστικής

Το παιχνίδι της 4ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL ανάμεσα σε Παναθηναϊκό AKTOR και Προμηθέα Πάτρας θα διεξαχθεί στις 15:30 την Κυριακή (26/10).

Η τέταρτη αγωνιστική της Stoiximan Greek Basketball League πλησιάζει. Ο Παναθηναϊκός AKTOR την Κυριακή (26/10) θα υποδεχθεί στο «Telekom Center Athens» τον Προμηθέα Πάτρας.

Ο αγώνας ήταν προγραμματισμένος για τις 16:00, ωστόσο υπήρξε αλλαγή και τελικά το τζάμπολ θα γίνει στις 15:30. Σημειώνεται πως το ματς θα μεταδοθεί από το ΕΡΤ2 Σπορ.

Το «τριφύλλι» βρίσκεται στην τρίτη θέση του βαθμολογικού πίνακα (2-1), ενώ οι Πατρινοί είναι πέμπτοι (1-2).