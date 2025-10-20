Περιμένοντας την… τρομακτική στιγμή!

Ο Γιάννης Κουβόπουλος γράφει για τον Παναθηναϊκό που σε κάθε παιχνίδι κάνει και ένα βήμα προς τα μπροστά και τον Τι Τζέι Σορτς ο οποίος είπε κάτι που ηθελημένα ή όχι πέρασε στα ψιλά.

Άντε. Πάμε πάλι από την αρχή. Ο Παναθηναϊκός ακόμα δεν έχει πιάσει ρυθμό. Ο Παναθηναϊκός ακόμα δεν έχει ρόλους. Ο Παναθηναϊκός ακόμα δεν έχει χημεία. Ο Παναθηναϊκός θέλει ακόμα χρόνο. Ο Παναθηναϊκός θέλει να κάνει προετοιμασία. Ο Αταμάν θέλει να κάνει προετοιμασία. Ο Αταμάν θέλει χρόνο να διαχειριστεί τους παικταράδες που έχει στα χέρια του.

Εντάξει; Τα είπαμε πάλι; Τα είπαμε. Τελειώσαμε; Τελειώσαμε. Πάμε παρακάτω.

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην πρώτη θέση της κατάταξης της EuroLeague με ρεκόρ 4-1 στις πέντε πρώτες αγωνιστικές και την ίδια στιγμή έχει δύο νίκες στις τρεις αγωνιστικής της Stoiximan GBL. Έχει χάσει μόνο στο ΣΕΦ από τον Ολυμπιακό με 90-86. Οπότε σε ένα θεωρητικό επίπεδο έχει τον πρώτο λόγο για την κατάληψη της πρώτης θέσης της κανονικής περιόδου, μιας και ο αγώνας του δεύτερου γύρου είναι στο «Telekom Center Athens».

Τα είπαμε και αυτά. Οπότε πάμε στην ουσία.

Ο Παναθηναϊκός από την προηγούμενη Κυριακή μέχρι και τη χθεσινή Κυριακή έδωσε 4 αγώνες. Σε 8 ημέρες έδωσε 4 αγώνες. Έναν με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ, έναν με την Βιλερμπάν εντός έδρας, ένα με την Εφές στην Πόλη και ένα με τον Κολοσσό στη Ρόδο. Απολογισμός; 3/4. Μια χαρά. Όσο ο Παναθηναϊκός δεν είναι έτοιμος, αλλά παίρνει τα παιχνίδια, τότε «κερδίζει» χρόνο για δουλειά και ηρεμία και παράλληλα «χτίζει» χαρακτήρα και ψυχολογία.

Το θέμα είναι ότι ο Παναθηναϊκός σε κάθε παιχνίδι του παρουσιάζει κάθε φορά και μεγαλύτερη βελτίωση. Κάποιες φορές σε ομαδικό επίπεδο. Κάποιες φορές σε ατομικό επίπεδο. Κάποιες φορές και στα δύο. Είτε θα είναι η ομάδα που δείχνει κάτι περισσότερο, είτε θα είναι κάποιος παίκτης που κάνει step up, είτε συμβαίνουν και τα δύο.

Και επειδή ο Παναθηναϊκός είναι ένα θέμα που «πουλάει» πολύ, κάποιοι προσπαθούν πάντα να βρουν ένα πρόβλημα να παρουσιάσουν. Πρόβλημα που ή δεν υπάρχει, ή είναι μικρό και απλά μεγενθύνεται. Και ξαφνικά άπαντες κόπτονται με το πως θα μπορέσει ο Παναθηναϊκός, με το πως θα μπορέσει ο Αταμάν να «δέσει» τον Σορτς με τον Ναν. Ξαφνικά το πρόβλημα του ελληνικού μπάσκετ είναι αυτό. Ξαφνικά οι ειδήμονες θεωρούν ότι αυτοί οι δύο δεν κουμπώνουν. Και… ανησυχούν.

Και πολύ καλά κάνουν και ανησυχούν. Ειδικά αν άκουσαν τις δηλώσεις που έκανε ο Τι Τζέι Σορτς αναφορικά με το αυτό το θέμα «Όταν έρθει η στιγμή που θα κάνουμε το κλικ με τον Κέντρικ (σ.σ. Ναν) θα είναι τρομακτικό» είπε ο παίκτης του «τριφυλλιού». Όταν είπε. Όχι αν κάνουμε το κλικ. Άρα ξέρουν καλά στα αποδυτήρια του «τριφυλλιού» από τον Αταμάν μέχρι τον τελευταίο ότι είναι θέμα χρόνο να γίνει κάτι τέτοιο. Και ήδη αυτή την εβδομάδα είδαμε ότι γίνονται… πραγματάκια από τους δύο στα παρκέ και στο glass floor. Οπότε καλό θα ήταν να συνεχίσουν να ανησυχούν οι ειδήμονες και να ξεκινήσουν να ψάχνουν καινούριο… αφήγημα για τον Παναθηναϊκό.

ΥΓ1: Έχει τεράστιο ενδιαφέρον η αντιμετώπιση των ΜΜΕ προς τους «αιωνίους» αντιπάλους. Ο Παναθηναϊκός έχασε διαφορά 17 πόντων στη Βιτόρια και τελικά κέρδισε και τον… κρεμάσανε στα μανταλάκια. Ο Παναθηναϊκός δεν έπαιξε καλό μπάσκετ κόντρα στη Βιλερμπάν και κέρδισε και τον «Σταυρώσανε» στο Σύνταγμα. Ο Παναθηναϊκός είναι πρώτος, μέχρι στιγμής, στην κατάταξη, αλλά είναι μια ομάδα γεμάτη προβλήματα και με πολλά αγωνιστικά θέματα.

Την ίδια ώρα ο Ολυμπιακός ηττήθηκε κατά κράτος από την Εφές στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, αλλά οι Τούρκοι ήταν σαφώς πιο έτοιμοι, οπότε το ματς θεωρήθηκε «ως μη γενόμενο». Δύο ημέρες μετά ο Ολυμπιακός ήταν αγκαλιά με μια αδιανόητη αγωνιστική «σφαλιάρα», αλλά ο Όντεντ Κάτας στα τελευταία λεπτά αποφάσισε να πάρει έναν… υπνάκο και ο Ολυμπιακός γλίτωσε από το χείλος του γκρεμού. Σε αυτή την περίπτωση όμως έχουμε να λέμε για «την ομάδα που δεν τα παρατάει», για «refuse to lose», για την «καρδιά του πρωταθλητή» και όλα τα σχετικά».

ΥΓ2: Εξαιρετικό ενδιαφέρον είχαν και οι δηλώσεις του Κώστα Ρήγα στην ΕΡΤ, λίγο πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τον Πανιώνιο στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Όλα τέλεια τα είδε ο κύριος Ρήγας στην ελληνική διαιτησία. Ο βετεράνος διαιτητής και από τους πλέον έμπειρους διαιτητικούς παράγοντες τα είδε όλα πρίμα. Και μετά αναρωτιόμαστε γιατί δεν αλλάζει τίποτα στη διαιτησία και απορούμε γιατί δεν υπάρχει κάποιους να «καθαρίσει» την «κόπρο του Αυγεία».

ΥΓ3: Αυτό που έγινε στο Κολοσσός – Παναθηναϊκός απλά τραγικό. Λίγο ακόμα και θα κλείναμε τρίωρο σε μια αναμέτρηση… διαδικαστικού χαρακτήρα. Γιατί για να είσαι διαιτητής δεν πρέπει απλά να πηγαίνεις με το γράμμα του κανονισμού, αλλά και με το πνεύμα του. Και του κανονισμού και του αγώνα. Ακόμα «σφυρίζουν» στη Ρόδο.

ΥΓ4: Δηλαδή στον ΕΣΑΚΕ σήμερα το πρωί πως πρέπει να αισθάνονται; Οι άνθρωποι οι οποίοι κόπτονται για το καλό του μπάσκετ, για τη διαφήμιση του αθλήματος, για την βελτίωση της εικόνας του. Οι άνθρωποι που ευαγγελίζονται πως ενδιαφέρονται για την εξέλιξη του αθλήματος, σε όλα τα επίπεδα. Οι ίδιοι άνθρωποι που αποφάσισαν να κάνουν ένα Super Cup σε άδειο γήπεδο χωρίς τον Παναθηναϊκό γιατί έτσι… τους είπαν. Και περίπου έναν μίνα μετά, πάει ο Παναθηναϊκός μόνος του, στο ίδιο γήπεδο και το γεμίζει ασφυκτικά. Μάλλον κάτι πρέπει να δουν από την αρχή στον ΕΣΑΚΕ. Ο κ. Μέλης και οι συνεργάτες του.

