Τρίτη διαδοχική ήττα της Ζάλγκιρις, αυτή την φορά στο πρωτάθλημα

Την τρίτη διαδοχική ήττα γνώρισε η Ζαλγκίρις σε πρωτάθλημα και Ευρωλίγκα, χάνοντας αυτή τη φορά εντός έδρας από τη Λιετκαμπέλις με 85-87.

Η Ζάλγκιρις, πλέον έπεσε στο 4-1, ενώ η Λιετκαμπέλις πήγε στο 4-2 στα παιχνίδια της 6ης αγωνιστικής του Λιθουανικού πρωταθλήματος. Αυτή ήταν η τρίτη σερί ήττα της Ζαλγκίρις, που είχε ξεκινήσει εντυπωσιακά, καθώς μετρούσε μέχρι πρόσφατα 7/7 στο εγχώριο πρωτάθλημα και στην Ευρωλίγκα.

Η ομάδα του Ματσιούλις δεν κατάφερε ούτε σήμερα να χαρεί τη νίκη, παρότι ξεκίνησε δυναμικά την χρονιά. Η Λιετκαμπέλις με έναν καταπληκτικό Μόρις (27π., 4ρ., 4ασ.) και Κούλαμαε (18π., 2ασ.) πέρασε από το Κάουνας με 87-85.

Τρομερό φινάλε με τον Φρανσίσκο να εκτελεί βολές, να βάζει την πρώτη, να χάνει την δεύτερη επίτηδες, με τους γηπεδούχους να κερδίζουν το επιθετικό ριμπάουντ, αλλά ο Σιρβίντις αστόχησε σε τρίποντο νίκης.

Για την Ζάλγκιρις ξεχώρισαν οι Φρανσίσκο με 21 πόντους και 4 ασίστ και Σιρβίντις με 16 πόντους, 8 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 14-23, 48-42, 61-67, 85-87