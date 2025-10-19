Σιγάλας: «Δεν εμφανιστήκαμε στο γήπεδο»

Ο Γιώργος Σιγάλας μετά την ήττα του Ηρακλή από την Μύκονο, τόνισε ότι η ομάδα του δεν εμφανίστηκε στο γήπεδο, με τον προπονητή των «κυανόλευκων» να εκφράζει την απογοήτευσή του.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Δεν πιστεύω ότι εμφανιστήκαμε στο γήπεδο. Πιθανόν να έχουν επηρεαστεί οι παίκτες από τις καλές εμφανίσεις που κάναμε στα δύο πρώτα παιχνίδια, αλλά, δυστυχώς, δεν πρέπει να ξεχνάμε κι αυτό είναι που πρέπει να τους υπενθυμίζουμε συνέχεια: Ποιοι είμαστε πραγματικά.

Κι αυτό αποδείχτηκε σήμερα Αν δεν δουλέψουμε όλοι έτσι όπως πρέπει, αν δεν καταλάβουμε κάποια στιγμή ότι κάτι δεν μας πάει καλά, άρα πρέπει να εμπιστευτούμε περισσότερο τον συμπαίκτη μας, αυτά τα αποτελέσματα έχουν οι ομάδες. Θα δουλέψουμε, ελπίζω να μας έγινε ένα πολύ καλό μάθημα και θα προχωρήσουμε έτσι όπως πρέπει».