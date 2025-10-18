Παναθηναϊκός για Παπαγιάννη: «Όλη η Παναθηναϊκή οικογένεια στέκεται δίπλα σου» (pic)

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, μάλιστα με ανάρτησή της στα social media, ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στον σέντερ της Εφές, τονίζοντας ότι όλη η οικογένεια του Τριφυλλιού στέκεται στο πλευρό του.
«Γίνε γρήγορα καλά. Όλη η οικογένεια του Παναθηναϊκού είναι στο πλευρό σου. Μείνε δυνατός και επέστρεψε ακόμα πιο δυνατός!», ανέφερε το μήνυμα που ανάρτησε η «πράσινη» ΚΑΕ στα social media.
Get well soon, @G_P_06! 🙏🏻— Panathinaikos BC (@Paobcgr) October 17, 2025
The whole Panathinaikos family stands by your side. Stay strong and come back even stronger! ☘️#WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 pic.twitter.com/yGteD7kJBU