Παναθηναϊκός για Παπαγιάννη: «Όλη η Παναθηναϊκή οικογένεια στέκεται δίπλα σου» (pic)

O Γιώργος Παπαγιάννης στάθηκε ιδιαίτερα άτυχος στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Εφές, καθώς υπέστη σοβαρό τραυματισμό και αποχώρησε από την αναμέτρηση με φορείο.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, μάλιστα με ανάρτησή της στα social media, ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στον σέντερ της Εφές, τονίζοντας ότι όλη η οικογένεια του Τριφυλλιού στέκεται στο πλευρό του.

«Γίνε γρήγορα καλά. Όλη η οικογένεια του Παναθηναϊκού είναι στο πλευρό σου. Μείνε δυνατός και επέστρεψε ακόμα πιο δυνατός!», ανέφερε το μήνυμα που ανάρτησε η «πράσινη» ΚΑΕ στα social media.