Καμαριανός: «Ο Κολοσσός δεν είναι ομάδα του ενός παίκτη»

Ο Κολοσσός Ρόδου επικράτησε 65-73 του Άρη εκτός έδρας, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της φετινής Greek Basketball League, και ο γκαρντ των νικητών, Νίκος Καμαριανός, «φιλοξενήθηκε» στην εκπομπή «Άμεσο Ριπλέι» του EOK WebRadio.

Αναλυτικά είπε:

Για τη νίκη επί του Άρη: «Εμείς σαν ομάδα θεωρώ ότι κινηθήκαμε στα στάνταρντς μας και δεν έγιναν πολλές αλλαγές. Ο Άρης έχει κάνει ένα μεγάλο βήμα. Υπήρχε η άποψη ότι ο Άρης θα είναι ισχυρότερος, ακόμα είναι αρχή όμως και δε μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα για καμία ομάδα. Η αλήθεια είναι ότι ο Κολοσσός σχεδόν κάθε χρόνο καταφέρνει να κερδίζει εκεί. Κάθε χρόνο το συζητάμε πριν από αυτόν τον αγώνα και σκεφτόμαστε αν φέτος θα καταφέρουμε να κερδίσουμε ξανά, χωρίς να υποτιμούμε τον Άρη, καθαρά χιουμοριστικά».

Για την απουσία του Άντριου Γκάουντλοκ στον αγώνα: «Θεωρώ ότι η ομάδα μας δεν είναι ομάδα του ενός παίκτη. Αυτό δε σημαίνει ότι ο Γκάουντλοκ δεν είναι ο ηγέτης. Έχουμε κάνει καλή δουλειά από την προετοιμασία και βελτιωνόμαστε. Όλοι ξέρουμε τους ρόλους μας. Απουσίασε επίσης και ο Γκόντγουιν, ο οποίος είναι αρκετά επιδραστικός».

Για τα κρίσιμα τρίποντα που έβαλε ο ίδιος στην έδρα του Άρη: «Σίγουρα μού άρεσε πολύ, ήταν όμορφο συναίσθημα. Για όλους τους παίκτες ισχύει αυτό. Μας αρέσει να παίζουμε σε γεμάτα γήπεδα και ο κόσμος να αντιδράει. Θέλω να παίζω σε γεμάτες έδρες, δε με φοβίζει, ίσα-ίσα το προτιμώ».

Για τον φετινό στόχο της ομάδας: «Όπως προείπα, είναι ακόμα η αρχή του πρωταθλήματος. Είναι σημαντικές οι νίκες. Για τον στόχο δεν ξέρω τι να πω. Στο παρελθόν ομάδες έκαναν τρεις συνεχόμενες νίκες και στο τέλος υποβιβάστηκαν. Συνεχίζουμε να επικεντρωνόμαστε μόνο στον επόμενο αγώνα και να δίνουμε τον καλύτερο μας εαυτό».

Για τη φιλοσοφία του κόουτς Χαβιέ Καράσκο: «Του αρέσει η πειθαρχεία, ζητάει αρκετά από τους παίκτες σε καθημερινή φάση, ανεξαρτήτως αντιπάλου. Λειτουργεί, επίσης, σε λογικά πλαίσια, δεν είναι είναι υπερβολικός και αντιλαμβάνεται τη μεριά του παίκτη. Αυτό δίνει μία καλή λειτουργία της ομάδας σε καθημερινό επίπεδο».

Για τη στήριξη που έλαβε από τον Κολοσσό όντας τραυματίας: «Έχει παίξει ρόλο το ότι με βοήθησε στον τραυματισμό μου. Με στήριξε, είχα ανανεώσει πριν καν χειρουργηθώ. Μέχρι τότε είχα υπογράψει, δεν ήμουν κάποιος παίκτης με μακρά διάρκεια στην ομάδα. Είχα παίξει στον Κολοσσό στο παρελθόν όμως. Δεν το ξεχνάω ποτέ και πάντοτε το εκτιμώ. Όταν κάποιος σου φέρεται καλά, πρέπει σαν παίκτης να ανταποδίδεις».