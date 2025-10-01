Η Βαλένθια έμεινε «όρθια» στη Γαλλία και έκανε πρεμιέρα με το... δεξί, φεύγοντας με το διπλό από την έδρα της Βιλερμπάν (80-77). Σπουδαία εμφάνιση από τον Ομάρι Μουρ, που άγγιξε το triple double (12 πόντοι, 8 ριμπάουντ, 10 ασίστ).

Η ισπανική ομάδα, λίγες μέρες μετά την κατάκτηση του Supercopa, έκανε ιδανική πρεμιέρα στην Euroleague. Ύστερα από ένα ματς - θρίλερ το σύνολο του Πέδρο Μαρτίνεθ «σφράγισε» το διπλό και έκανε το 1-0, με τους Γάλλους να υποχωρούν στο 0-1.

Παρά την απουσία του Ζαν Μοντέρο, οι φιλοξενούμενοι ήταν αποδοτικοί και πήραν πολλά από τον Ομάρι Μουρ, που «έγραψε» εντυπωσιακά νούμερ (12 πόντοι, 8 ριμπάουντ και 10 ασίστ). Επιπλέον, διψήφιοι ήταν οι Νέιτ Ρίβερς (13 πόντοι, 6 ριμπάουντ) και Ντάριους Τόμπσον (15 πόντοι, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ), ενώ παίκτης - κλειδί για τους νικητές ήταν ο Ματ Κοστέλο (13 πόντοι, 10 ριμπάουντ). Κομβικός στην τελική ευθεία και ο Χάιμε Πραντίγια, που έκανε δυο κοψίματα.

Από την άλλη, ο Νάντο ντε Κολό έκανε μια... vintage εμφάνιση (17 πόντοι, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ), αλλά η Βιλερμπάν «πληγώθηκε» από την αστοχία της πίσω από τα 6,75μ.

Μοιρασμένο ξεκίνημα στη Γαλλία

Ο Νέιτ Ρίβερς άρχισε «ζεστός» (7π. με 2/2 3π.) και η Βαλένθια προηγήθηκε στη Λυών (8-11 στο 5'), όμως οι γηπεδούχοι αντέδρασαν άμεσα με 6π. του Ζακ Σέλιας, στο ντεμπούτο του στην Euroleague (16-13 στο 8'). Το δεκάλεπτο, λοιπόν, ολοκληρώθηκε με ισορροπία (18-19 στο 10'), παρά την αστοχία των Γάλλων πίσω από τα 6,75μ. (2/9 τρίποντα).

Πήρε τον έλεγχο η Βαλένθια, «απάντησε» άμεσα η Βιλερμπάν

Στη δεύτερη περίοδο οι φιλοξενούμενοι φάνηκε να παίρνουν για τα καλά το «πάνω χέρι». Ο Πέδρο Μαρτίνεθ βρήκε λύσεις από τον πάγκο του και τα διαδοχικά τρίποντα των Ομάρι Μουρ και Νέιτ Σέστινα έστειλαν την ομάδα του στο +8 (24-32 στο 16'). Όμως, σε εκείνο το σημείο η Βιλερμπάν αντέδρασε, ακούμπησε τη μπάλα στη ρακέτα της (9π. και 4ρ. ο Μπαστιέν Βοτιέ) και προσπέρασε με ένα επιμέρους σκορ 11-2 (35-34 στο ημίχρονο).

«Θρίλερ» δίχως τέλος

Στην επανάληψη ο Νάντο ντε Κολό είχε πάρει το... όπλο του (14π.), αλλά οι «νυχτερίδες» έβρισκαν τρόπους να διατηρήσουν το υψηλό τέμπο και να βρίσκονται σε θέση οδηγού (46-50 στο 25', 11π. ο Μουρ). Για ακόμα μία φορά, όμως, η γαλλική ομάδα αντέδρασε και δεν άφησε τη διαφορά να ξεφύγει (60-60 στο 30' με buzzer beater του Σακίλ Χάρισον).

«Όρθια» η Βαλένθια χάρη στα... μπολ του Πραντίγια

Το τρίποντο του Λάιτι έστειλε τη Βιλερμπάν στο +5 (65-60 στο 32'), όμως η Βαλένθια βρήκε άμεσα σκορ από τους Ρίβερς και Ντε Λαρέα (65-65 στο 33'). Μάλιστα, με τις 7ασ. του Μουρ οι Ισπανοί πήραν «κεφάλι» (68-71 στο 35', 13π. ο Ματ Κοστέλο), προτού έρθει η «απάντηση» του Σέλιας (71-71 στο 36'). Η «βόμβα» του Ντάριους Τόμπσον διαμόρφωσε το 73-75 (37'), η Βιλερμπάν «πέταξε» διαδοχικές ευκαιρίες και το κάρφωμα του Πουέρτο «έγραψε» το 73-77 (38'). Ο Πουπέ κάλεσε time out και η ομάδα του μείωσε το φόλοου του Εντιαγέ (75-77).

Ο Σέστινα βρήκε σίδερο σε ένα κρίσιμο τρίποντο, αλλά το ίδιο έκανε και ο Σέλας στο σουτ για το προσπέρασμα. Οι Ισπανοί αστόχησαν ξανά, ο Πραντίγια έκανε ένα καθοριστικό κόψιμο και στον αιφνιδιασμό ο Τόμπσον σκόραρε για το 75-79. Με 70'' για το τέλος ο Ντε Κολό «ροκάνισε» και πάλι την απόσταση (77-79), ενώ ο Εντιαγέ σταμάτησε εντυπωσιακά ψηλά στον Μουρ, μπαίνοντας στο τελευταίο λεπτό. Όμως, τα μπλοκ συνεχίστηκαν, με τον Πραντίγια να κόβει την προσπάθεια του Σέλιας να ισοφαρίσει. Η Βαλένθια έμοιαζε να έχει την κατάσταση στα χέρια της, ο Μουρ «φλέρταρε» με το λάθος και ο Μαρτίνεθ πήρε time out με 23'' για το φινάλε. Ο Μουρ έπαιξε με τον χρόνο, έδωσε ένα πάρε - βάλε στον Ρίβερς και λίγο πριν καρφώσει ο Λάιτι τον σταμάτησε αντικανονικά, στέλνοντάς τον στη γραμμή. Ο 27χρονος φόργουορντ έβαλε 1/2 βολές (77-80 στο 39'55'') και ο Πουπέ θέλησε να οργανώσει την τελευταία επίθεση του αγώνα. Όμως, ο Χάρισον έκανε ένα «φτηνό» λάθος και η Βαλένθια «σφράγισε» το διπλό (77-80 τελικό).

Τα Δεκάλεπτα: 18-19, 35-34, 60-60, 77-80.

Δείτε αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης εδώ.