Συναγερμός με Ριβέρο στον Αστέρα: Φόβοι για σοβαρό τραυματισμό!

Συναγερμός στις τάξεις του Ερυθρού Αστέρα, που περιμένει τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Χασιέλ Ριβέρο.

Ο Κουβανός άσος αποχώρησε από την αναμέτρηση κόντρα στην Αρμάνι χωρίς να μπορεί να πατήσει το πόδι του και στο στρατόπεδο του Ερυθρού Αστέρα περιμένουν τις εξετάσεις, αφού υπάρχει φόβος για σοβαρό τραυματισμό.

Κι όλα αυτά ενώ η ομάδα του Γιάννη Σφαιρόπουλου έχει χάσει τον Αϊζάια Κάνααν κι έχει εκτός τον Ντεβόντε Γκράχαμ κι ενισχύεται στα γκαρντ με τον Γιάγκο Ντος Σάντος.