Μπορεί ο αρχικός περίπατος να μετατράπηκε σε ντέρμπι, αλλά η νίκη μετράει: με μπροστάρηδες Βεζένκοφ (24 πόντους, 13 ριμπάουντ)-Ντόρσεϊ (21 π.) και καθοριστικό στο φινάλε τον Φουρνιέ, ο ποιοτικά ανώτερος Ολυμπιακός πήρε αυτό που ήθελε στην έδρα της Μπασκόνια (96-102).

O Oλυμπιακός εμφανίστηκε στην Ισπανία με δύο πρόσωπα: Οι «ερυθρόλευκοι» ήταν κυριαρχικοί στο πρώτο δεκάλεπτο πήραν διαφορά 15π. και ήλεγχαν απόλυτα τον ρυθμό, την στιγμή που στο δεύτερο ημίχρονο οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα ήταν νωθροί αμυντικά, έδωσαν τα σουτ στην ισπανική ομάδα που βρήκε αυτοπεποίθηση, ωστόσο στο φινάλε μίλησε η προσωπικότητα των Βεζένκοφ και Φουρνιέ.

Οι Πειραιώτες έκαναν ποδαρικό με το δεξί και πηγαίνουν πλέον στην Μαδρίτη να παίξουν ένα διαφορετικό ματς από άποψη συνθηκών κόντρα στην Ρεάλ.

Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα κυριάρχησσαν στην ρακέτα (25/46δ.), σούταραν με άσχημα ποσοστά από τα 6.75μ. (7/26τρ.) και επέτρεψαν στους παίκτες του Γκαλμπιάτι να βρουν 15 επιθετικά ριμπάουντ.

Στο φινάλε της αναμέτρησης μίλησε η προσωπικότητα και ο Σάσα Βεζένκοφ φημίζεται για την δικιά του. Ο Βούλγαρος φόργουρντ του Ολυμπιακού πραγματοποίησε ένα εμφατικό double-double με 24 πόντους και 13 ριμπάουντ, σημειώνοντας ένα κρίσιμο τρίποντο στο φινάλε για το 94-99. Σπουδαία εμφάνιση του Ντόρσεϊ που όπως όλα δείχνουν θα αναγεννηθεί την φετινή χρονιά στους Πειραιώτες (21π.), μίλησε στο τέλος ο Φουρνιέ (10π.). Κυρίαρχος στο ζωγραφιστό ο «διπλός» Μιλουτίνοφ (12π. 14ρ.).

Από την αντίπερα όχθη ο Λουβαβό - Καμπαρό έκανε το παιχνίδι της ζωής του με 23 πόντους και 6 ριμπαόυντ με 5/8τρ. με τον Ντιαλό να προσθέτει 15 πόντους και 5 ριμπάουντ . Διψήφιος και ο Φόρεστ με 14 πόντους και 11 ασίστ.

«Καυτός» Ντόρσεϊ, με το καλημέρα διψήφιο προβάδισμα ο Ολυμπιακός

Με την… κλασική του πεντάδα εκκίνησε την αναμέτρηση ο Ολυμπιακός, με τον Βεζένκοφ να σημειώνει τους πρώτους «ερυθρόλευκους» πόντους και τον Ντόρσεϊ να βρίσκει σκορ από μακριά για να δώσει αέρα 8π. στην ομάδα του (0-8 στο 3’). Οι Πειραιώτες είχαν επιβάλει τον ρυθμό τους με το «καλημέρα» του ματς, κρατούσαν στο μηδέν την Μπασκόνια, με τους Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ να διαμορφώνουν το 0-12 στο 4’. Ο Λουβαβό Καμπαρό έσπασε το ρόδι με τρίποντο για τους «Βάσκους» (3-12 στο 4’), με τον Ντόρσεϊ να απαντά με γκολ – φάουλ φτάνοντας τους 8π. (3-17 στο 6’). Ο Χάουαρντ με δυο σερί τρίποντα έριξε την διαφορά κάτω από τους 10π. (-7, 18-25 στο 8’),με τον Ολυμπιακό να κλείνει την πρώτη περίοδο στο +7 (20-27), όντας το απόλυτο αφεντικό της αναμέτρησης.

Χαλάρωσαν οι «ερυθρόλευκοι», έβγαλε αντίδραση η Μπασκόνια

Με τρίποντο το Χάουαρντ μπήκε στο δεύτερο δεκάλεπτο η Μπασκόνια, με τον Σέιμπεν Λι να δίνει σκορ με την είσοδο του, την στιγμή που ο Γιώργος Μπαρτζώκας χρησιμοποίησε την second unit, διατηρώντας ωστόσο στο παρκέ τον φορμαρισμένο Ντόρσεϊ (23-29 στο 12’). Οι παίκτες του Γκαλμπιάτι είχαν ανεβάσει την ένταση τους στην άμυνα, με τους Φόρεστ και Καμπαρό να μειώνουν στο σουτ (-2, 29-31 στο 14’). Ουόρντ και Χολ βρήκαν τους πρώτους τους πόντους για το 29-36 στο 15’, την ώρα που οι «ερυθρόλευκοι» σημάδευαν τον Χάουαρντ στην άμυνα, διατηρώντας την υπέρ του διαφορά (+7, 33-40 στο 16’). Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα επανέφεραν την διαφορά τους σε διψήφια επίπεδα (+10, 39-49 στο 18’), με την Μπασκόνια να τρέχει σερί 8-0 μειώνοντας στο πόντο στο φινάλε του ημιχρόνου (48-49).

Νωθρός αμυντικά ο Ολυμπιακός το έκανε θρίλερ η Μπασκόνια

Με τρίποντο του Σεντεκέρσκις μπήκε στο δεύτερο δεκάλεπτο η Μπασκόνια, η οποία προσπέρασε για πρώτη φορά στην αναμέτρηση (51-49). Φουρνιέ και Βεζένκοφ διαμόρφωσαν το 53-56 στο 23’, ωστόσο οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα ήταν νωθροί αμυντικά με τους «Βάσκους» να μένουν κοντά στο σκορ (55-56 στο 23’). Ο Σάμανιτς με τρίποντο έβαλε και πάλι μπροστά το σύνολο του Γκαλμπιάτι (58-56), με τους «ερυθρόλευκους» να απαντούν με 8-0 σερί για το 58-64 στο 26’. Οι γηπεδούχοι αντέδρασαν με δικό τους σερί 7-0, για να πάρουν και πάλι προβάδισμα (65-64 στο 28’) σε ένα παιχνίδι μία σου και μία μου. Το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου βρήκε τον Ολυμπιακό στο +3 (70-73), με τους «ερυθρόλευκους» να πρέπει να σφίξουν την άμυνα τους για να φύγουν με το διπλό από την Ισπανία.

Η Μπασκόνια έβαλε πίεση, ο Ολυμπιακός βρήκε κρίσιμα σουτ και έφυγε με το διπλό από την Ισπανία

Καμπαρό και Χολ διαμόρφωσαν το 75-75 στο ξεκίνημα του τέταρτου δεκάλεπτό, με την Μπασκόνια να παρουσιάζει ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πρόσωπο. Ο Καμπαρό έκανε ζημιά στους «ερυθρόλευκους» (23π. +2, 81-79 στο 32'), με τους παίκτες του Γκαλμπιάτι να απειλούν συνεχώς από μακριά (14/34τρ. 84-81 στο 33'). Ο Ντιαλό με γκολ-φάουλ έδωσε αέρα 4π. στους «Βάσκους» (87-83 στο 36'), με τους Φουρνιέ και Βεζένκοφ να ισοφαρίζουν με 87-87 με 4/4β. Ο Χάουαρντ με νέο τρίποντο έγραψε το 90-87 στο 37, με τον Φουρνιέ να απαντά με 4 συνεχόμενους πόντους για να βάλει μπροστά τον Ολυμπιακό (90-91 στο 38'). Σεντεκέρσκις με δίποντο και Μιλουτίνοφ με έγραψαν το 92-93 με 1:50 να μένουν για το φινάλε. Ο Βεζένκοφ με τρίποντο - μαχαιριά διαμόρφωσε το 92-96 με τον Ντιάλο ένα λεπτό πριν το τέλος να απαντά για το 94-96. Ο Ουόκαπ με νέο τρίποντο έγραψε το 94-99, με τον Φόρεστ να κάνει το 96-99 με 2/2β. Οι «ερυθρόλευκοι» έσπασαν το pressing της Μπασκόνια και ο Μιλουτίνοφ κάρφωσε στο ισπανικό καλάθι για το 96-101, με τους Πειραιώτες να παίρνουν τελικά τη νίκη, κάνοντας ποδαρικό με το δεξί στην Euroleague έστω και δύσκολα (96-102).

Τα δεκάλεπτα: 20-27, 48-49, 70-73, 96-102.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης