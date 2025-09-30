Ο Κιντ «φρενάρει» τα σενάρια επιστροφής του Ίρβινγκ

Ο προπονητής των Ντάλας Μάβερικς, Τζέισον Κιντ, υποβάθμισε τις αναφορές που ήθελαν τον Κάιρι Ίρβινγκ να βρίσκεται μπροστά από το χρονοδιάγραμμα επιστροφής του από ρήξη χιαστού.

Μιλώντας κατά τη σημερινή (29/9) media day της ομάδας, ο Κιντ δήλωσε πως ο Ίρβινγκ τα πηγαίνει «αρκετά καλά», αλλά χαρακτήρισε άδικη την περιγραφή ότι «είναι μπροστά από το πρόγραμμα αποθεραπείας».

Η ομάδα δεν έχει δώσει επίσημο χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή του 33χρονου γκαρντ, ο οποίος υπέστη τον σοβαρό τραυματισμό στο αριστερό γόνατο στις 3 Μαρτίου. Προηγούμενες αναφορές έκαναν λόγο για πιθανή επιστροφή στις αρχές Ιανουαρίου.

Ο Ίρβινγκ μέτρησε 24,7 πόντους, 4,8 ριμπάουντ, 4,6 ασίστ και 1,3 κλεψίματα σε 50 αγώνες ως βασικός πριν τον τραυματισμό του, κερδίζοντας την ένατη συμμετοχή του σε All-Star Game.

Το φετινό καλοκαίρι, ο Ίρβινγκ απέρριψε την επιλογή παίκτη ύψους 43 εκατομμυρίων δολαρίων για τη σεζόν 2025-26 και υπέγραψε νέο τριετές συμβόλαιο με το Ντάλας, συνολικής αξίας 119 εκατομμυρίων δολαρίων.

Στο μεταξύ, οι σέντερ των Μάβερικς, Άντονι Ντέιβις και Ντέρεκ Λάιβλι, πήραν το «πράσινο φως» για το training camp.

Ο Ντέιβις επιστρέφει μετά από χειρουργική επέμβαση στο μάτι στις 8 Ιουλίου και δήλωσε σήμερα ότι θα φοράει προστατευτικά γυαλιά για το υπόλοιπο της καριέρας του. Ο 32χρονος, δέκα φορές All-Star, είχε μέσο όρο 20 πόντους, 10,1 ριμπάουντ, 4,4 ασίστ και 2,2 κοψίματα σε 9 εμφανίσεις με το Ντάλας, μετά τη μεταγραφή του στη μεγάλη ανταλλαγή που έστειλε τον Λούκα Ντόντσιτς στους Λος Άντζελες Λέικερς.

Ο 21χρονος Λάιβλι υποβλήθηκε σε επέμβαση καθαρισμού οστικών αποφύσεων στο δεξί πόδι στις 15 Ιουλίου. Στη δεύτερη σεζόν του στο ΝΒΑ, είχε 8,7 πόντους, 7,5 ριμπάουντ και 2,4 ασίστ κατά μέσο όρο σε 36 αγώνες (29 ως βασικός).

Οι Μάβερικς, μαζί με το Νο1 του φετινού ντραφτ, τον Κούπερ Φλαγκ, θα ξεκινήσουν τη σεζόν εντός έδρας, απέναντι στους Σαν Αντόνιο Σπερς, στις 22 Οκτωβρίου.