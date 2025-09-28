Κατακτήσεις τίτλων: Ο χάρτης στη μάχη Γιαννακόπουλων-Αγγελόπουλων την τελευταία 20ετία

Οι Έλληνες φίλαθλοι ενημερώθηκαν χθες για τη συγκομιδή των Αγγελόπουλων σε τίτλους. Το SDNA βάζει τη δική του πινελιά συγκρίνοντας τι κάνουν Γιαννακόπουλοι-Αγγελόπουλοι την τελευταία 20ετία.

Καθαρό προβάδισμα στη συγκομιδή των Super Cup πήρε ο Ολυμπιακός καθώς στην εποχή Αγγελόπουλων χτίζουν τη δική τους δυναστεία με 4 τρόπαια έναντι ενός της οικογένειας Γιαννακόπουλου.

Αυτή είναι και η μοναδική συγκομιδή στην οποία προηγούνται οι ερυθρόλευκοι ιδιοκτήτες σε αυτή την 20ετία της δικής τους ενασχόλησης.

Τα ΜΜΕ έδωσαν χθες το έναυσμα μεταδίδοντας πως αυτός ήταν ο 17ος τίτλος στην εποχή Αγγελόπουλων και τούτο αποτέλεσε μια καλή αφορμή ώστε να γίνει η καταμέτρηση τίτλων στην «μάχη» των δύο οικογενειών πάνω στην 20ετία που βρίσκονται αντιμέτωποι.

Πάμε λοιπόν να δούμε αναλυτικά τι έχουν κατακτήσει σε κάθε διοργάνωση που έχουν κονταροχτυπηθεί:

Ευρωλίγκα: 4 έναντι 2.

Πρωτάθλημα Ελλάδος: 15-6.

Κύπελλο Ελλάδος 14-5.

Super Cup: 1-4.

Στα δύο βαρύτιμα τρόπαια δηλαδή, σε Ευρωλίγκα και Πρωτάθλημα οι κατακτήσεις είναι 19-8.

Ενώ σε Κύπελλο και Super Cup οι αφοί Αγγελόπουλοι έχουν πλησιάσει αρκετά κοντά στο 15-9.

Το σύνολο δείχνει ακριβώς double score: 34-17.

Η μάχη συνεχίζεται…