Σοκ στον Ερυθρό Αστέρα: Τραυματισμό στον πρόσθιο χιαστό έδειξαν οι εξετάσεις του Κάνααν

Ο Αμερικανός γκαρντ μετά τον τραυματισμό που υπέστη στην αναμέτρηση του Ερυθρού Αστέρα με την Ντουμπάι BC, υποβλήθηκε σε εξετάσεις που έδειξαν τραυματισμό στον πρόσθιο χιαστό!

Σύμφωνα με την ενημέρωση που εξέδωσαν οι «ερυθρόλευκοι» του Βελιγραδίου, ο Κάνααν υπέστη τραυματισμό στους πρόσθιους χιαστούς συνδέσμους του γόνατος, προκαλώντας «παγωμάρα» στους ανθρώπους της σερβικής ομάδας.

Στην ανακοίνωσή του ο Ερυθρός Αστέρας αναφέρει ότι: «Περαιτέρω διαγνωστικές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο επόμενο διάστημα», χωρίς να αποσαφηνίζει το διάστημα της απουσίας του Αμερικανού γκαρντ.