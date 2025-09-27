Σοκ στον Ερυθρό Αστέρα: Τραυματισμό στον πρόσθιο χιαστό έδειξαν οι εξετάσεις του Κάνααν

Σύμφωνα με την ενημέρωση που εξέδωσαν οι «ερυθρόλευκοι» του Βελιγραδίου, ο Κάνααν υπέστη τραυματισμό στους πρόσθιους χιαστούς συνδέσμους του γόνατος, προκαλώντας «παγωμάρα» στους ανθρώπους της σερβικής ομάδας.
Στην ανακοίνωσή του ο Ερυθρός Αστέρας αναφέρει ότι: «Περαιτέρω διαγνωστικές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο επόμενο διάστημα», χωρίς να αποσαφηνίζει το διάστημα της απουσίας του Αμερικανού γκαρντ.
КК Црвена звезда Меридианбет обавештава јавност да су лекарски прегледи који су обављени у петак, утврдили да је првотимац нашег клуба Ајзеа Кенан повредио предње укрштене лигаменте колена.— KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) September 26, 2025
Даља дијагностика ће бити спроведена у наредном периоду.#kkczhttps://t.co/WstFDGxe71