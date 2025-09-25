Χωρίς Στρους και Γκάρλαντ η αρχή της σεζόν για τους Καβαλίερς

Δίχως τον Μαξ Στρούς θα πορευτούν οι Κλίβελαντ Καβαλίερς στους πρώτους μήνες της σεζόν 2025/26, ενώ και ο Ντάριους Γκάρλαντ θα μπει με περιορισμούς στην προετοιμασία.

Ο γενικός διευθυντής της ομάδας, Κόμπι Άλτμαν, μίλησε σε συνέντευξη Τύπου ενόψει του training camp στη Σαρασότα της Φλόριντα, ενημερώνοντας για την κατάσταση των δύο παικτών. Ο Στρούς υπέστη κάταγμα στο αριστερό πόδι κατά τη διάρκεια καλοκαιρινής προπόνησης και υποβλήθηκε σε επέμβαση τον Αύγουστο, με τον χρόνο απουσίας του να υπολογίζεται σε 3-4 μήνες.

Από την άλλη, ο Γκάρλαντ ταλαιπωρήθηκε από πρόβλημα στο μεγάλο δάχτυλο του ποδιού του στα περσινά playoffs και χειρουργήθηκε τον Ιούνιο. Παρότι επέστρεψε στο παρκέ, θα συμμετέχει μόνο σε περιορισμένες δραστηριότητες στο ξεκίνημα του camp, με αμερικανικά δημοσιεύματα να αναφέρουν ότι ίσως χάσει τα πρώτα 10-15 παιχνίδια της κανονικής περιόδου.

Ο 25χρονος γκαρντ προέρχεται από μια σεζόν με 20,6 πόντους, 6,7 ασίστ και 40,1% στα τρίποντα σε 75 εμφανίσεις, ενώ ο 29χρονος Στρούς είχε 9,4 πόντους και 4,3 ριμπάουντ σε 50 αγώνες.

Την ίδια μέρα, το Κλίβελαντ ενίσχυσε το ρόστερ του με δύο κινήσεις. Ο Τόμας Μπράιαντ (28 ετών) υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο, ενώ αποκτήθηκε και ο 24χρονος γκαρντ Κιλιάν Χέις. Ο Μπράιαντ, που πέρσι έπαιξε σε Μαϊάμι και Ιντιάνα, μετράει 333 αγώνες στην καριέρα του με 8,9 πόντους και 5,1 ριμπάουντ μέσο όρο. Ο Χέις, Νο7 του draft το 2020 από τους Πίστονς, έχει αγωνιστεί σε 216 παιχνίδια με 8,1 πόντους και 5,2 ασίστ κατά μέσο όρο.