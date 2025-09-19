Το πρόγραμμα των τεσσάρων ντέρμπι «αιωνίων» στη regular season της Euroleague και της GBL

Η GBL έκανε γνωστό το πρόγραμμά της και πλέον έγιναν και... επίσημα τα πρώτα τέσσερα «ραντεβού» του Παναθηναϊκού Aktror με τον Ολυμπιακό.

Η αρχή των ντέρμπι «αιωνίων» για τη σεζόν 2025-2026 θα γίνει στο ΣΕΦ, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος (12 Οκτωβρίου), με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό Aktor.

Στη συνέχεια, στις αρχές του νέου έτους (2/1), η ομάδα του Εργκίν Αταμάν θα φιλοξενήσει εκείνη του Γιώργου Μπαρτζώκα στο «κλείσιμο» του Α' Γύρου της regular season της Euroleague.

Το δεύτερο παιχνίδι της κανονικής διάρκειας της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης θα γίνει στο ΣΕΦ στις 6 Μαρτίου, ενώ στο τριήμερο 28-30 Μαρτίου θα οριστεί και η ρεβάνς για την GBL.

Φυσικά, μέχρι τότε δεν αποκλείεται τα ντέρμπι να έχουν γίνει πέντε, με πιθανή... συνάντηση του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό στο Κύπελλο Ελλάδας τον Φεβρουάριο.