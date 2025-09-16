To story του Τζος Γκίντι με τον Κέντρικ Ναν (pic)

O Tζος Γκίντι προπονήθηκε με την φανέλα του Παναθηναϊκού στην Αυστραλία, με τον σταρ των Μπουλς να δημοσιεύει στο instagram του φωτογραφία με τον Κέντρικ Ναν.

Μια ξεχωριστή έκπληξη έλαβε χώρα στην προπόνηση του Παναθηναϊκού στην Αυστραλία, καθώς ο Τζος Γκίντι προπονήθηκε με τους «πράσινους» στην Μελβούρνη.

Οι παίκτες του «τριφυλλιού» είδαν μπροστά τους στην προπόνηση τον σταρ των Μπουλς, με τον ίδιο να μιλά με τα καλύτερα λόγια, ενώ τόνισε ότι Ναν και Γκραντ του μίλησαν για την Ελλάδα, την Αθήνα και τον Παναθηναϊκό.

Μάλιστα, μετά το τέλος της προπόνησης ο Γκίντι δεν παρέλειψε να φωτογραφηθεί με τον Κέντρικ Ναν, δημοσιεύοντας την στιγμή στο instagram του.