Γκίντι: «Ναν και Γκραντ μου είπαν τα καλύτερα για τον Παναθηναϊκό» (vid)

O Τζος Γκίντι αποτέλεσε την ευχάριστη έκπληξη στην πρώτη προπόνηση του Παναθηναϊκού στην Αυστραλία, με τον 23χρονο γκαρντ να μιλάει στους εκπροσώπους του Τύπου, για το τι είπε με Ναν-Γκραντ.

Ο Αυστραλός γκαρντ των Σικάγο Μπουλς, βρέθηκε στην προπόνηση του Παναθηναϊκού στην Μελβούρνη εκπλήσσοντας ακόμη και τους παίκτες του Τριφυλλιού, όταν τον είδαν με την εμφάνιση της ομάδας.

Ο Γκίντι μετά το τέλος της προπόνησης, μίλησε για το πώς βρέθηκε στην προπόνηση του Τριφυλλιού, τι είπε με Κέντρικ Ναν και Τζέριαν Γκραντ, αλλά και το αν θα έπαιζε στην Ευρωλίγκα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Αυστραλός σταρ:

Για το πώς προπονήθηκε με τον Παναθηναϊκό: «Σε αυτό το γήπεδο προπονούμαι καθημερινά και ήταν μια καλή ευκαιρία να κάνω μια καλή προπόνηση, με μια πολύ πολύ καλή ομάδα, μια αξιοσέβαστη ομάδα».

Για το τι είπε με Ναν-Γκραντ: «Τους το είπα, μου μίλησαν και οι δύο με τα καλύτερα λόγια για τον Παναθηναϊκό, την πόλη και την Ελλάδα. Ήταν πολύ ωραίο που έπαιξα μαζί τους σήμερα».

Για το αν θα έπαιζε στην Euroleague: «Δεν ξέρω, μια μέρα ίσως, ποτέ μην λες ποτέ. Μίλησα με τους Ναν-Γκραντ, αγαπούν την Ελλάδα, μιλούν με τα καλύτερα λόγια για τον Παναθηναϊκό, ίσως μια μέρα να παίξω στην Ευρώπη».