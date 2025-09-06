Ο Τζέντι Όσμαν... πυροβολούσε πίσω από τα 6,75μ., ο Αλπερέν Σενγκούν ήταν ξανά κυρίαρχος στη ρακέτα και η Τουρκία προσπέρασε -με δυσκολία- το εμπόδιο της Σουηδίας (85-79), για να προκριθεί στους «8» του EuroBasket. Αποστολή στη Λετονία.

Οι Τούρκοι άνοιξαν τον... χορό των νοκ - άουτ ερχόμενοι με φόρα από το 5-0 στη Φάση των Ομίλων. Η Σουηδία τους έβαλε δύσκολα, αλλά η ομάδα του Εργκίν Αταμάν, που δεν σούταρε καλά και δεν μπορούσε να κυριαρχήσει, έκανε τελικά τη... δουλειά, για να περάσει στα προημιτελικά του EuroBasket 2025. Για να φτάσει στους «8» χρειάστηκε τόσο ένα 14-0 στην 3η περίοδο, όσο και τη μεγάλη εμφάνιση των ηγετών της στην τελική ευθεία.

Πλέον, οι Τούρκοι περιμένουν να μάθουν τον αντίπαλό τους, ο οποίος θα προκύψει από το ζευγάρι Πολωνία - Βοσνία. Θυμίζουμε πως η ομάδα του Αταμάν ανήκει στο... μονοπάτι της Εθνικής Ελλάδας, την οποία μπορεί να συναντήσει στους «4», αν αμφότερες φτάσουν στα ημιτελικά.

Ο Αλπερέν Σενγκούν για άλλο ένα παιχνίδι έμοιαζε σαν να μην έχει αντίπαλο στη ρακέτα (24π., 16ρ., 6α., 2 μπλοκ σε 35'12""), ενώ ο Τζέντι Όσμαν «πυροβόλησε» πίσω από τα 6,75μ. και «ξεκλείδωσε» τη σουηδική άμυνα (17π., 1ρ., 1α. σε 27'22"). Πολύτιμοι για τους νικητές και οι Ερτσάν Οσμάνι (14π.) - Σεμούς Χαζέρ (11π.), σπουδαίος αμυντικά ο Αντέμ Μπόνα (3κοψ.), δεν έδωσε πράγματα ο Ομέρ Γιούρτσεβεν (0π., 1ρ., 1λ. σε 2'37'' στο παρκέ). Από την άλλη, η Σουηδία πήρε διψήφιες εμφανίσεις από τους Πελ Λάρσον (15π.), Λούντβιγκ Χάκανσον (16π.), Σιμόν Μπιργκάντερ (14π.) και Βίκτορ Γκάντεφορς (15π.), αλλά «πληγώθηκε» από το κακό 3ο δεκάλεπτο και ένα άστοχο τρίποντο του Μέλβιν Πάντζαρ (10π.) στο 38'.

Ο «καυτός» Όσμαν κράτησε την... νωθρή Τουρκία

Ο Τζέντι Όσμαν με 2/2 3π. και ένα δύσκολο λέι απ (8π.) κράτησε την νωθρή Τουρκία στα πρώτα λεπτά της πρεμιέρας των νοκ - άουτ (13-13 στο 4'). Όμως, οι Σουηδοί έτρεχαν το γήπεδο, εκτελούσαν με εξαιρετικά ποσοστά και ήταν στο... πνεύμα του ματς (13-18 στο 6' και 15-21 στο 7' με 12π. από το δίδυμο Χάκασον - Λάρσον). Ο Όσμαν έγινε διψήφιος με το 3ο τρίποντό του (18-21 στο 8'), αλλά η ομάδα του Εργκίν Αταμάν δεν κυριαρχούσε στο δεκάλεπτο (20-23 στο 10').

Οι Σουηδοί προβλημάτιζαν τον Αταμάν

Ο Αταμάν χρησιμοποίησε μαζί τους Σενγκούν - Μπόνα και ο σούπερ σταρ των Τούρκων ένιωσε πιο άνετα στο παρκέ (7π., 6ρ.), προτού αντικατασταθεί από τον Ομέρ Γιούρτσεβεν (26-28 στο 13'). Ωστόσο, η Σουηδία συνέχισε να έχει επιλογές και διάθεση να βρει τρανζίσιον παιχνίδι, προβληματίζοντας τον Αταμάν (31-35 στο 17' και 32-39 στο 18' με επιθετική πολυφωνία). Έτσι, το αμφίρροπο πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τους Σκανδιναβούς στο «τιμόνι» (37-42 στο 20'). Ο «πονοκέφαλος» για τον Αταμάν, πάντως, αφορούσε τα 3φ. του Όσμαν, που «προφυλάχθηκε» στο Α' Μέρος (8'56'' στο παρκέ).

Η τουρκική άμυνα και ένα σερί 14-0 ανέτρεψαν τα δεδομένα

Με τη Σουηδία στο +7 (37-44 στο 22') ο Όσμαν γύρισε άρον άρον και ένα «ξέσπασμα» του Λάρκιν (δυο κερδισμένες άμυνες και ένα λέι απ) έφερε την Τουρκία στο -1 (43-44 στο 24'). Μάλιστα, η ασίστ του Όσμαν οδήγησε στο τρίποντο του πολύτιμου Οσμάνι από τη γωνία για το πρώτο τουρκικό προβάδισμα (46-44 στο 25'). Η άμυνα της ομάδας του Αταμάν είχε «σφίξει» και μετά το αντιαθλητικό του Πάντζαρ στον Όσμαν το σερί έφτασε το 14-0 (51-44 στο 26'). Οι Σουηδοί ήταν... δυο κλικ κάτω σε επίπεδα ενέργειας, συγκριτικά με το πρώτο ημίχρονο και τα δεδομένα είχαν ανατραπεί πλήρως, με τον Μπόνα να στέλνει την Τουρκία σε διψήφιο προβάδισμα (61-50 στο 29') και την 3η περίοδο να ολοκληρώνεται με σκορ 63-55 (15π. και 11ρ. ο ασταμάτητος Σενγκούν).

Η Σουηδία επέστρεψε και το έκανε ντέρμπι - Η «παρέα» του Σενγκούν εξασφάλισε την πρόκριση στους «8»

Ο Πελ Λάρσον «ροκάνισε» την απόσταση (64-59), ο... μπόμπερ Όσμαν ευστόχησε για 4η φορά πίσω από τα 6,75μ., διαμορφώνοντας το 67-59 (32'), αλλά ο παίκτης των Μαϊάμι Χιτ έφτασε τους 15π. για το 69-66 (34'). Μάλιστα, ο Χάκανσον βρήκε σε εκείνο το σημείο ένα πολύτιμο τρίποντο για το 69-69, όμως ο Λάρκιν «απάντησε» άμεσα (72-69). Το τουρκικό +3 διατηρήθηκε με φόλοου του Σενγκούν (74-71 στο 36'), αλλά η Σουηδία επέστρεψε με ακόμα ένα μεγάλο σουτ του Χάκανσον (76-76 στο 38'). Σε ένα σημείο - κλειδί (2'30'' για το φινάλε), ο Αταμάν έβαλε τους Χαζέρ - Μπόνα στην πεντάδα του και ο Όσμαν ευστόχησε σε δύο βολές (78-76). Ο Μπόνα έκανε αυτό για το οποίο μπήκε στο γήπεδο, κόβοντας εντυπωσιακά ψηλά τον Μπιργκάντερ και ο Σενγκούν γύρισε στο ματς για να... τελειώσει τη δουλειά. Ο σέντερ των Ρόκετς έβαλε ένα προσωπικό καλάθι για το 80-76, ο Πάντζαρ βρήκε σίδερο σε τρίποντο από τη γωνία και η Τουρκία προκρίθηκε στους «8» (85-79).

Τα Δεκάλεπτα: 20-23, 37-42, 63-55, 85-79.

Δείτε αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης εδώ.

