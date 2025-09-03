Σε μια μάχη... γιγάντων η Τουρκία κέρδισε τη Σερβία με 95-90 χάρη στο τρομερό παιχνίδι του παρολίγον «τριπλού» Σενγκούν. Πρώτη και αήττητη στον όμιλό της η Τουρκία, που θα παίξει στους «16» με τη Σουηδία, κόντρα στη Φινλανδία η Σερβία.

Ίσως στο καλύτερο και ποιοτικότερο παιχνίδι του Eurobasket ως τώρα Τουρκία και Σερβία πρόσφεραν ένα απολαυστικό θέαμα, βγάζοντας στο παρκέ τεράστια θέληση για τη νίκη και την πρωτιά στον Α' όμιλο. Τελικά, η Τουρκία (5-0) χαμογέλασε στο τέλος, αφού είχε τον Άλπερεν Σενγκούν σε τρομερή μέρα. Ο σέντερ των Ρόκετς άγγιξε το τριπλ-νταμπλ με 28 πόντους (6/10 διπ., 4/7 τρ., 4/5 β.), 13 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

Οι νικητές, που σούταραν 18/31 τρίποντα (58%) είχαν σε πολύ καλή βραδιά και τον Σέιν Λάρκιν με 23 πόντους, 9 ασίστ, τον Τζέντι Όσμαν με 16 πόντους και τον Ερκάν Οσμάνι με 10 πόντους. Πήρε αυτό που ήθελε η ομάδα του Εργκίν Αταμάν, δηλαδή την πρωτιά και έναν θεωρητικά πιο εύκολο αντίπαλο στους «16», όπως είναι η Σουηδία.

Για τη Σερβία (4-1), που θα παίξει με τη Φινλανδία για να πάει στα προημιτελικά, ο Νίκολα Γιόκιτς σταμάτησε στους 22 πόντους, χάνοντας το τρίποντο ισοφάρισης στο τέλος, ενώ είχε ακόμα 9 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 3 κλεψίματα και 1 κόψιμο. Στους 12 πόντους ο Μάρκο Γκούντουριτς και στους 11 ο Φίλιπ Πετρούσεφ. Δεν αγωνίστηκε ο Τρίσταν Βούκτσεβιτς, αποχώρησε πριν το ημίχρονο με πρόβλημα στο πόδι ο Αλέκσα Αβράμοβιτς.

Ως το +8 η Τουρκία, επέστρεψε άμεσα η Σερβία

Παρά το δυναμικό ξεκίνημα των Σέρβων (3-9), η Τουρκία με μπροστάρηδες τους Όσμαν και κυρίως τον Σενγκούν προσπέρασε με 19-11. Εκεί, έδρασε ο Πετρούσεφ με δύο σερί καλάθια στη ρακέτα και μαζί με τον Γιόκιτς η Σερβία πλησίασε στον πόντο (19-18) στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου.

Ο ρυθμός ανέβηκε στη συνέχεια, όπως και η ευστοχία των Τούρκων που με τα τρίποντα των Όσμαν και Λάρκιν έκαναν το 30-24. Η απάντηση ήρθε με τον ίδιο τρόπο από τους Αβράμοβιτς και Μίσιτς, με τη Σερβία να τρέχει σερί 0-8 για το 35-38 και τους ψηλούς της (Γιόκιτς, Πετρούσεφ, Μιλουτίνοφ) να διατηρούν το προβάδισμα στο ημίχρονο (46-49) κυριαρχώντας στη ρακέτα. Διάστημα στο οποίο πάντως η Τουρκία είχε 9/16 τρίποντα, με τον Λάρκιν να έχει 4/5.

Ματσάρα ως το τέλος με διαρκείς εναλλαγές στο προβάδισμα

Με τον Νίκολα Γιόβιτς και τον Γιόκιτς η Σερβία έμεινε μπροστά (56-59), όμως οι Τούρκοι «όπλισαν» εκ νέου από τα 6,75μ. Δύο τρίποντα από τον Όσμαν και από ένα των Λάρκιν, Σενκγκούν δημιούργησαν το 70-64 σε ένα ματς που πήγαινε πάνω-κάτω και με καταιγισμό τριπόντων. Η Σερβία και πάλι όμως δεν άφησε την αντίπαλό της να ξεφύγει και με τους Γιόκιτς, Πετρούσεφ μείωσε στο 74-73 της τρίτης περιόδου.

Τα τρίποντα έπεφταν... βροχή και από τις δύο πλευρές με Οσμάνι - Κορκμάζ από τη μία πλευρά και Γκούντουριτς - Γιόκιτς από την άλλη, με τους Σέρβους να προηγούνται με 82-86 στο 35'. O παθιασμένος Σενγκούν με ριμπάουντ και σπουδαία καλάθια κρατούσε την ομάδα του σε απόσταση αναπνοής (86-88) και ο Χαζέρ με τρίποντο έδωσε νέο προβάδισμα με 89-88 στο 38'. Οι δύο αστέρες των δύο ομάδων, Γιόκιτς και Σενγκούν σκόραραν ξανά για το 91-90 στα 41'' για το φινάλε και ο Τούρκος ψηλός έκλεψε την μπάλα από τον Γκούντουριτς, στέλνοντας τον Λάρκιν στις βολές. Ο άσος της Εφές δε λάθεψε, γράφοντας το 93-90 στα 15'', ο Γιόκιτς αστόχησε στο τρίποντο για την ισοφάριση και ο Σενγκούν με 2/2 βολές τελείωσε το παιχνίδι.

Τα δεκάλεπτα: 19-18, 46-49, 74-73, 95-90

Δείτε εδώ τα στατιστικά του αγώνα.

